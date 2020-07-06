Названо найкращий фільм жахів за останнє десятиліття

Крістіна Долматова Кіно 20:01, 6.07.2020 Оновлено: 20:02, 6.07.2020

Кінокартина "Геть" режисера Джордана Піла стала лідером рейтингу найкращих фільмів жахів останнього десятиліття.

Про це повідомляє портал FilmPro з посиланням на дослідження каналу "Справжнє страшне телебачення". Зазначається, що при бюджеті в 4,5 мільйона доларів фільм "Геть" зібрав 255 млн доларів. Крім того, він отримав "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій (щоб переглянути трейлер, доскрольте новину до кінця).

Кадр з фільму "Геть" (фото – blimey.pro)

На другому місці опинилася картина Арі Астера "Реінкарнація". За словами інсайдерів, вона "об'єднала в собі більшість найефектніших жанрових механізмів: одержимість, ритуали, зловісне прокляття й багато іншого". Третє місце зайняла стрічка "Воно" Андреса Мускетті, знята за книгою Стівена Кінга.

Кадри з фільмів "Воно" і "Реінкарнація" колаж

У десятку також увійшли фільми "Відьма", "Закляття", "Бабадук", "Хатина в лісі", "Тихе місце", "Поїзд в Пусан" і "Маяк".

До речі, рейтинг був заснований на виборі редакторів, кінокритиків, глядачів, касових зборах і думці головного редактора каналу.

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку з п'яти найкращих фільмів про сильних жінок.

Коментувати
Кіно

Дивіться також

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото

Готелі Криму установіли ціновий рекорд: відпочинок коштує дорожче, ніж у Туреччині

"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП, вимагаючи виконати рішення суду і зупинити терор. Відео

Українка з Дніпра розповіла про "ув'язнення" у Греції: сплять на "нарах", паспорти й багаж забрали

Росія готова піти на поступки в переговорах по Донбасу, – Резніков