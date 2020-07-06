Названо найкращий фільм жахів за останнє десятиліття
Кінокартина "Геть" режисера Джордана Піла стала лідером рейтингу найкращих фільмів жахів останнього десятиліття.
Про це повідомляє портал FilmPro з посиланням на дослідження каналу "Справжнє страшне телебачення". Зазначається, що при бюджеті в 4,5 мільйона доларів фільм "Геть" зібрав 255 млн доларів. Крім того, він отримав "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій (щоб переглянути трейлер, доскрольте новину до кінця).
На другому місці опинилася картина Арі Астера "Реінкарнація". За словами інсайдерів, вона "об'єднала в собі більшість найефектніших жанрових механізмів: одержимість, ритуали, зловісне прокляття й багато іншого". Третє місце зайняла стрічка "Воно" Андреса Мускетті, знята за книгою Стівена Кінга.
У десятку також увійшли фільми "Відьма", "Закляття", "Бабадук", "Хатина в лісі", "Тихе місце", "Поїзд в Пусан" і "Маяк".
До речі, рейтинг був заснований на виборі редакторів, кінокритиків, глядачів, касових зборах і думці головного редактора каналу.
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