Названо найкращий фільм жахів за останнє десятиліття

Кінокартина "Геть" режисера Джордана Піла стала лідером рейтингу найкращих фільмів жахів останнього десятиліття.

Про це повідомляє портал FilmPro з посиланням на дослідження каналу "Справжнє страшне телебачення". Зазначається, що при бюджеті в 4,5 мільйона доларів фільм "Геть" зібрав 255 млн доларів. Крім того, він отримав "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій (щоб переглянути трейлер, доскрольте новину до кінця).

Кадр з фільму "Геть" (фото – blimey.pro)

На другому місці опинилася картина Арі Астера "Реінкарнація". За словами інсайдерів, вона "об'єднала в собі більшість найефектніших жанрових механізмів: одержимість, ритуали, зловісне прокляття й багато іншого". Третє місце зайняла стрічка "Воно" Андреса Мускетті, знята за книгою Стівена Кінга.

Кадри з фільмів "Воно" і "Реінкарнація" колаж

У десятку також увійшли фільми "Відьма", "Закляття", "Бабадук", "Хатина в лісі", "Тихе місце", "Поїзд в Пусан" і "Маяк".

До речі, рейтинг був заснований на виборі редакторів, кінокритиків, глядачів, касових зборах і думці головного редактора каналу.

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