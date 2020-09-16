Названо найкращі серіали 2020 року

Асоціація телевізійних критиків США назвала найкращі серіали року. Вони були обрані в рамках щорічної премії TCA Awards, що присуджується за видатні досягнення в галузі телебачення.

Про це повідомляє видання Deadline. Так, за словами інсайдерів, перемогу в категорії "серіал року" здобуло телевізійне шоу "Хранителі", створене Деймоном Лінделофом за мотивами культового коміксу Алана Мура і Дейва Гіббонса для HBO. Воно також отримало нагороди в категорії "видатний новий серіал" і "видатний телефільм або мінісеріал", а також "особисті досягнення в драмі", в якій відзначили акторку Реджіну Кінг.

Серіал "Хранителі". itc.ua

Уваги критиків удостоїлися і проєкти "Спадкоємці" (HBO) як "видатний драматичний серіал" і "Шіттс Крик" (Pop TV) як "видатний комедійний серіал". А акторка Кетрін О'Хара, яка зіграла в останньому, отримала премію за "особисті досягнення в комедії .

Серіал "Спадкоємці". film.ru

Серіал "Шіттс Крик". CBC

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