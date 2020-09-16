Названо найкращі серіали 2020 року
Асоціація телевізійних критиків США назвала найкращі серіали року. Вони були обрані в рамках щорічної премії TCA Awards, що присуджується за видатні досягнення в галузі телебачення.
Про це повідомляє видання Deadline. Так, за словами інсайдерів, перемогу в категорії "серіал року" здобуло телевізійне шоу "Хранителі", створене Деймоном Лінделофом за мотивами культового коміксу Алана Мура і Дейва Гіббонса для HBO. Воно також отримало нагороди в категорії "видатний новий серіал" і "видатний телефільм або мінісеріал", а також "особисті досягнення в драмі", в якій відзначили акторку Реджіну Кінг.
Уваги критиків удостоїлися і проєкти "Спадкоємці" (HBO) як "видатний драматичний серіал" і "Шіттс Крик" (Pop TV) як "видатний комедійний серіал". А акторка Кетрін О'Хара, яка зіграла в останньому, отримала премію за "особисті досягнення в комедії .
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, кінокартина "Геть" режисера Джордана Пила стала лідером рейтингу найкращих фільмів жахів останнього десятиліття. Крім того, вона отримала "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій.