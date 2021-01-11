Названо найкращі фільми та серіали 2020 року за версією Critics Choice Association

Американська асоціація кінокритиків Critics Choice Association опублікувала список найкращих фільмів та серіалів 2020 року. Так, в нього потрапила військова картина Спайка Лі "П'ятеро однієї крові".

Відповідний рейтинг був опублікований на офіційному сайті організації. Зазначається, що актор Делрой Ліндо, який виконав одну з головних ролей у стрічці, отримав титул "Найкращого артиста в бойовику".

Мультфільмом року критики назвали диснеївську "Душу", а актори Джеймі Фокс та Тіна Фей, які взяли участь у створенні анімаційної стрічки, були визнані "Найкращими артистами озвучення".

Найкращим фільмом жахів стала картина "Людина-невидимка" Лі Воннелла, а найкращим науково-фантастичним фільмом – "Зависнути в Палм-Спрінгс" Макса Барбакова.

Крім цього, головним екшен-серіалом минулого року визнано шоу "Вікінги". Найкращим анімаційним мультсеріалом на думку Critics Choice Association, виявився "Кінь БоДжек", а головним супергеройським телепроєктом – "Пацани".

Також серіал "Мандалорец" переміг в номінації "Найкраща наукова фантастика", а "Країна Лавкрафта" стала найкращим ТБ-хоррором 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британське видання The People's Movies оприлюднило список топ-20 найкращих фільмів жахів 2020 року. Так, в нього потрапила українська стрічка "Сторонній" (Stranger).