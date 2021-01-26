Названо найкращі фільми та серіали 2020 року за версією AFI
Американський кіноінститут (AFI) опублікував список найкращих фільмів та серіалів 2020 року за їхньою версією. Також спеціальний приз отримав мюзикл "Гамільтон".
Крім того, в переліку є безліч кінострічок, які минулого року отримали величезну популярність і кількість переглядів. Про це стало відомо на офіційному сайті AFI.
Так, до списку найкращих фільмів потрапили такі картини:
"Душа"
"Звук металу"
"Земля кочівників"
"Юда і Чорний месія"
"Ма Рейні: Мати блюзу"
"Манк"
"Мінарі"
"Одна ніч в Маямі"
"П'ятеро однієї крові"
"Суд над чиказькою сімкою"
У переліку найкращих серіалів 2020 року опинилися такі картини:
"Бріджертони"
"Краще телефонуйте Солу"
"Місіс Америка"
"Неортодоксальна"
"Птах доброго господа"
"Країна Лавкрафта"
"Тед Лассо"
Нагадаємо, американський кіноінститут (AFI) – незалежна некомерційна організація, створена Національним фондом мистецтв і заснована в 1967 році, коли президент Ліндон Джонсон підписав закон про Національний фонд мистецтв і гуманітарних наук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, стримінгова платформа Netflix у 2021 році планує випустити 70 фільмів, 52 з яких англійською мовою, 10 – на інших іноземних, та 8 – анімаційні стрічки.