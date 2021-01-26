Названо найкращі фільми та серіали 2020 року за версією AFI

Софія Ковнір Кіно 13:31, 26.01.2021 Оновлено: 13:47, 26.01.2021

Американський кіноінститут (AFI) опублікував список найкращих фільмів та серіалів 2020 року за їхньою версією. Також спеціальний приз отримав мюзикл "Гамільтон".

Крім того, в переліку є безліч кінострічок, які минулого року отримали величезну популярність і кількість переглядів. Про це стало відомо на офіційному сайті AFI.

Так, до списку найкращих фільмів потрапили такі картини:

  • "Душа"

  • "Звук металу"

  • "Земля кочівників"

  • "Юда і Чорний месія"

  • "Ма Рейні: Мати блюзу"

  • "Манк"

  • "Мінарі"

  • "Одна ніч в Маямі"

  • "П'ятеро однієї крові"

  • "Суд над чиказькою сімкою"

Кадр із фільму "Гамільтон"
Bird In Flight

У переліку найкращих серіалів 2020 року опинилися такі картини:

  • "Бріджертони"

  • "Корона"

  • "Краще телефонуйте Солу"

  • "Місіс Америка"

  • "Неортодоксальна"

  • "Птах доброго господа"

  • "Країна Лавкрафта"

  • "Тед Лассо"

  • "Хід королеви"

Кадр із серіалу "Бріджертони"
Filmix.co

Нагадаємо, американський кіноінститут (AFI) – незалежна некомерційна організація, створена Національним фондом мистецтв і заснована в 1967 році, коли президент Ліндон Джонсон підписав закон про Національний фонд мистецтв і гуманітарних наук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стримінгова платформа Netflix у 2021 році планує випустити 70 фільмів, 52 з яких англійською мовою, 10 – на інших іноземних, та 8 – анімаційні стрічки.

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