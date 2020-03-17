Названо найгірший фільм року. Відео

У США вручили антипремію "Золота малина" за найгірший фільм 2019 року. Їм стала екранізація мюзиклу Ендрю Ллойда Уеббера "Кішки".

Також організатори вручили "нагороди" найгіршим акторам і режисерові. Відео з оголошенням лауреатів антипремії було розміщено на YouTube-каналі Razzie Channel (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Фільм "Кішки" кадр з відео

Крім того, що картина "Кішки" була відзначена, як найгірша, її режисер – Топ Хупер – також отримав "нагороду".

Найгіршою актрисою стала Хіларі Дафф за роль у стрічці "Привиди Шерон Тейт". У цій номінації також були представлені Енн Хетеуей, Франческа Хейуорд, Тайлер Перрі і Ребел Вілсон.

Хіларі Дафф у фільмі "Привиди Шерон Тейт" кадр з відео

Найгіршим актором назвали Джона Траволту, який знявся в 2019 році в фільмах "Пліч-о-пліч" і "Фанат". У число претендентів також увійшли Меттью Макконахі, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Франко і Девід Харбор.

Джон Траволта Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерти The Hollywood Reporter підрахували, що через спалах нового китайського коронавірусу COVID-19 Голлівуд може втратити близько $ 20 млрд.

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