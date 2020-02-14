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14 лютого • оновлено в 21:17
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Названо найгірші сцени сексу в кіно: які фільми потрапили в перелік

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Критики назвали найбільш невдалі постільні епізоди в сучасних зарубіжних фільмах.

У рейтинг увійшло 17 картин, серед яких виявилися такі блокбастери, як "Аватар" і "50 відтінків сірого", пашить видання The Independen (дивіться фото в кінці новини).

Також до переліку увійшла мелодрама "Джилі" з Дженніфер Лопез і Беном Аффлеком, у якій убивця-лесбіянка не може встояти перед чоловіком.

Кадр з фільму "Джилі"

Кадр з фільму "Джилі"

Дневник кино

Критики також звернули увагу на картину "Говард-качка", де героїня вступає в статевий акт з гігантською качкою, і стрічку "Вбий мене ніжно" – там головна героїня займається сексом, зв'язана білосніжними стрічками.

Провальними визнали і інтимні епізоди з фільмів "Дуже погана училка" і "Зоряна карта". Триллер "Тіло як доказ" розкритикували за сцену сексу з використанням воску, виконану Уїллемом Дефо і Мадонною, а "Шоугелз" – за епізод з сексом в басейні.

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У список також включили стрічки "Кімната", "Основний інстинкт-2", "Спекотне американське літо", "Збиток", "Якби ці стіни могли говорити-2", "Чого хочуть жінки", "Хранителі" і "Зникла".

Дивіться кадри з фільмів, де були показані невдалі сцени сексу:

Кадр з фільму "Зникла"

Кадр з фільму "Зникла"

The Independen

Кадр з фільму "Тіло як доказ"

Кадр з фільму "Тіло як доказ"

The Independen

Кадр з фільму "Якби ці стіни могли говорити-2"

Кадр з фільму "Якби ці стіни могли говорити-2"

The Independen

Кадр з фільму "Збиток"

Кадр з фільму "Збиток"

The Independen

Кадр з фільму "Хранителі"

Кадр з фільму "Хранителі"

The Independen

Кадр з фільму "Дуже погана училка"

Кадр з фільму "Дуже погана училка"

The Independen

Кадр з фільму "Убий мене ніжно"

Кадр з фільму "Убий мене ніжно"

The Independen

Кадр з фільму "Шоугелз"

Кадр з фільму "Шоугелз"

The Independen

Кадр з фільму "Чого хочуть жінки"

Кадр з фільму "Чого хочуть жінки"

The Independen

Кадр з фільму "50 відтінків сірого"

Кадр з фільму "50 відтінків сірого"

The Independen

Кадр з фільму "Аватар"

Кадр з фільму "Аватар"

The Independen

Кадр з фільму "Говард-качка"

Кадр з фільму "Говард-качка"

The Independen

Кадр з фільму "Спекотне американське літо"

Кадр з фільму "Спекотне американське літо"

The Independen

Кадр з фільму "Зоряна карта"

Кадр з фільму "Зоряна карта"

The Independen

Кадр з фільму "Кімната"

Кадр з фільму "Кімната"

The Independen

Кадр з фільму "Основний інстинкт-2"

Кадр з фільму "Основний інстинкт-2"

The Independen

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська федерація працівників телебачення і радіо розробила нові правила зйомок постільних сцен. Вони покликані запобігти сексуальним домаганням і неналежну поведінку на знімальному майданчику.

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Автор
Єва Романова
Тег
кіно
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