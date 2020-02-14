Названо найгірші сцени сексу в кіно: які фільми потрапили в перелік

Критики назвали найбільш невдалі постільні епізоди в сучасних зарубіжних фільмах.

У рейтинг увійшло 17 картин, серед яких виявилися такі блокбастери, як "Аватар" і "50 відтінків сірого", пашить видання The Independen (дивіться фото в кінці новини).

Також до переліку увійшла мелодрама "Джилі" з Дженніфер Лопез і Беном Аффлеком, у якій убивця-лесбіянка не може встояти перед чоловіком.

Кадр з фільму "Джилі" Дневник кино

Критики також звернули увагу на картину "Говард-качка", де героїня вступає в статевий акт з гігантською качкою, і стрічку "Вбий мене ніжно" – там головна героїня займається сексом, зв'язана білосніжними стрічками.

Провальними визнали і інтимні епізоди з фільмів "Дуже погана училка" і "Зоряна карта". Триллер "Тіло як доказ" розкритикували за сцену сексу з використанням воску, виконану Уїллемом Дефо і Мадонною, а "Шоугелз" – за епізод з сексом в басейні.

У список також включили стрічки "Кімната", "Основний інстинкт-2", "Спекотне американське літо", "Збиток", "Якби ці стіни могли говорити-2", "Чого хочуть жінки", "Хранителі" і "Зникла".

Дивіться кадри з фільмів, де були показані невдалі сцени сексу:

Кадр з фільму "Зникла" The Independen

Кадр з фільму "Тіло як доказ" The Independen

Кадр з фільму "Якби ці стіни могли говорити-2" The Independen

Кадр з фільму "Збиток" The Independen

Кадр з фільму "Хранителі" The Independen

Кадр з фільму "Дуже погана училка" The Independen

Кадр з фільму "Убий мене ніжно" The Independen

Кадр з фільму "Шоугелз" The Independen

Кадр з фільму "Чого хочуть жінки" The Independen

Кадр з фільму "50 відтінків сірого" The Independen

Кадр з фільму "Аватар" The Independen

Кадр з фільму "Говард-качка" The Independen

Кадр з фільму "Спекотне американське літо" The Independen

Кадр з фільму "Зоряна карта" The Independen

Кадр з фільму "Кімната" The Independen

Кадр з фільму "Основний інстинкт-2" The Independen

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська федерація працівників телебачення і радіо розробила нові правила зйомок постільних сцен. Вони покликані запобігти сексуальним домаганням і неналежну поведінку на знімальному майданчику.

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