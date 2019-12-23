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23 грудня • оновлено в 03:54
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Названо найгірші фільми 2019 року: несподіваний топ-10

1.1т
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Найгіршим фільмом 2019 року визнали мультфільм "Вартові Арктики" Аарона Вудлі.

На думку критиків з The Hollywood Reporter, стрічку занапастив поганий склад акторів озвучування, яких навряд чи впізнає цільова аудиторія.

Другим в антирейтингу опинився кіномюзикл "Кішки" Тома Хупера, де "оцифровані гібриди людини і кішки виглядають в кращому випадку просто дивно, а в гіршому – моторошно".

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Трійку замикає "Темний Фенікс" з кіновсесвіту "Людей Ікс". Критики заявили, що в ньому "немає видовищності, а також будь-якого драматичного нюансу або балансу".

Серед найгірших фільмів також опинилися: "Доміно", "Фанатик", "Привиди Шерон Тейт", "Мільйон дрібних осколків", "Рембо: Остання кров", "Море спокуси" і "Пліч-о-пліч".

Як раніше писав OBOZREVATEL, раніше аналітики назвали головних претендентів на перемогу премії "Оскар-2020". Церемонія нагородження відбудеться 9 лютого.

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Ш. Олег
Ш. Олег
А почему не упомянуты провальные отечественные фильмы - "Круты", "Позывной "Бaндерас"" и т.п. квазипатриотические поделки, которые не спасла даже мощная поддержка со стороны государства? Мне кажется, для украинцев это более важная информация, чем неудачи каких-то престарелых голливудских звёзд. И более знаковая.
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