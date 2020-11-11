Названо можливу заміну Джонні Деппу в "Фантастичних тварюках"

Данський актор Мадс Міккельсен може зіграти роль Геллерта Грін-де-Вальда у фільмі "Фантастичні тварюки 3" після виходу з проєкту Джонні Деппа.

Про це повідомляє портал The Deadline. За словами інсайдерів, Міккельсен перебуває на ранній стадії переговорів із Warner Bros і є фаворитом режисера картини Девіда Йейтса. Однак студія розглядає ще й інших кандидатів на роль.

Мадс Міккельсен aftonbladet.se

Зазначається, що позбавлений ролі Джонні Депп отримає гонорар у розмірі десяти мільйонів доларів за всього один день зйомок у "Фантастичних тварюках". Прем'єра фільму запланована на 15 липня 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудського актора Джонні Деппа позбавили ролі в третій частині фільму "Фантастичні тварюки". Це сталося після скандалу з побиттям його ексдружини Ембер Херд.