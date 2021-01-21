Названо можливу заміну Армі Хаммеру в комедії з Дженніфер Лопес "Весілля по зальоту"

Американський актор Джош Дюамель може зіграти головну роль в екшен-комедії "Весілля по зальоту" після виходу з проєкту Армі Хаммера.

Про це повідомляє портал The Deadline. За словами інсайдерів, Дюамель зараз ще веде переговори зі студією Lionsgate. Якщо сторони домовляться, то зйомки почнуться, як і планувалося, вже в лютому. Цікаво, що однією з виконавчих продюсерок та головних героїнь "Весілля по зальоту" є Дженніфер Лопес, тому результати кастингу залежать і від її вибору.

Фільм розповість про молодих людей Дарсі та Томі. Вони вирішують зібрати рідних і близьких на курорті, щоб відсвяткувати весілля. Але напередодні церемонії обидва розуміють, що їхні почуття охололи. Коли здається, що гірше не може бути, на весілля заявляються невідомі й беруть всіх в заручники.

Нагадаємо, що Армі Хаммер заявив про вихід із проєкту після того, як в мережу злили його БДСМ-листування з прихильницями, в яких він виявляє бажання "випити крові" та "зламати ребра, а потім їх з'їсти". Актора одразу ж запідозрили в канібалізмі та аб`юзі, але сам він назвав ці звинувачення божевільними. Зірка також заявив, що відмовляється від зйомок у фільмі "Весілля по зальоту", оскільки не може залишити своїх дітей на тривалий час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше творці популярного британського серіалу "Гострі козирки" оголосили про зйомки шостого сезону стрічки, який стане останнім.