Названо найкращий фільм року: відео вирізаних сцен

Американська премія People's Choice Awards найкращим фільмом року визнала картину "Месники: Фінал", головну роль в якій зіграв Роберт Дауні-молодший.

Також, як повідомляє офіційний сайт премії, стрічка здобула перемогу в категорії "Кращий бойовик", а Роберт Дауні-молодший став найкращим актором 2019 року.

Роберт Дауні-молодший soyuz.ru

Відео шести вирізаних сцен із "Месники. Фінал":

Званням головної зірки бойовиків був відзначений Том Голланд, який втілив Людину-павука. А ось акторкою року стала Зендея.

Том Голланд Love Radio

Зендея Harpers Bazar

Найкращою комедійною картиною названий фільм "Загадкове вбивство" з Дженніфер Еністон і Адамом Сендлером. Також Еністон удостоєна нагороди People's Choice Award-2019 у номінації People's Icon ( "Народна ікона").

Дженніфер Еністон і Адам Сендлер Кадр із фільму

Повний список переможців People's Choice Awards:

Фільм: "Месники: Завершення"

Акторка: Зендея ( "Людина-павук: Далеко від дому")

Актор: Роберт Дауні-молодший ( "Месники: Фінал")

Драма: "Після"

Комедія: "Загадкове вбивство"

Бойовик: "Месники: Фінал"

Сімейний фільм: "Аладдін"

Серіал: "Дивні дива"

Реаліті-шоу: "Сімейство Кардаш'ян"

Fashion-ікона: Гвен Стефані

Виконавець: Шон Мендес

Виконавиця: Біллі Айліш

Гурт: BLACKPINK

Альбом року: Тейлор Свіфт, "Lover"

Пісня року: Шон Мендес і Каміла Кабелл, "Senorita"

Відео року: BLACKPINK, "Kill this love"

Кадр з фільму "Алладін" Vogue UA

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, опублікований рейтинг кращих музичних кліпів останнього десятиліття. Переможців визначали за кожним роком, починаючи з 2010 року.

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