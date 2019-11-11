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11 листопада • оновлено в 14:00
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Названо найкращий фільм року: відео вирізаних сцен

2.1т Читати матеріал російською

Американська премія People's Choice Awards найкращим фільмом року визнала картину "Месники: Фінал", головну роль в якій зіграв Роберт Дауні-молодший.

Також, як повідомляє офіційний сайт премії, стрічка здобула перемогу в категорії "Кращий бойовик", а Роберт Дауні-молодший став найкращим актором 2019 року.

Роберт Дауні-молодший

Роберт Дауні-молодший

soyuz.ru

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Відео шести вирізаних сцен із "Месники. Фінал":

Званням головної зірки бойовиків був відзначений Том Голланд, який втілив Людину-павука. А ось акторкою року стала Зендея.

Том Голланд

Том Голланд

Love Radio

Зендея

Зендея

Harpers Bazar

Найкращою комедійною картиною названий фільм "Загадкове вбивство" з Дженніфер Еністон і Адамом Сендлером. Також Еністон удостоєна нагороди People's Choice Award-2019 у номінації People's Icon ( "Народна ікона").

Дженніфер Еністон і Адам Сендлер

Дженніфер Еністон і Адам Сендлер

Кадр із фільму

Повний список переможців People's Choice Awards:

  • Фільм: "Месники: Завершення"

  • Акторка: Зендея ( "Людина-павук: Далеко від дому")

  • Актор: Роберт Дауні-молодший ( "Месники: Фінал")

  • Драма: "Після"

  • Комедія: "Загадкове вбивство"

  • Бойовик: "Месники: Фінал"

  • Сімейний фільм: "Аладдін"

  • Серіал: "Дивні дива"

  • Реаліті-шоу: "Сімейство Кардаш'ян"

  • Fashion-ікона: Гвен Стефані

  • Виконавець: Шон Мендес

  • Виконавиця: Біллі Айліш

  • Гурт: BLACKPINK

  • Альбом року: Тейлор Свіфт, "Lover"

  • Пісня року: Шон Мендес і Каміла Кабелл, "Senorita"

  • Відео року: BLACKPINK, "Kill this love"

Кадр з фільму "Алладін"

Кадр з фільму "Алладін"

Vogue UA

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, опублікований рейтинг кращих музичних кліпів останнього десятиліття. Переможців визначали за кожним роком, починаючи з 2010 року.

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Особи
Роберт Дауні-мол. Дженіфер Еністон Адам Сендлер
Місце
США
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