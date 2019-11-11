Названо найкращий фільм року: відео вирізаних сцен

Американська премія People's Choice Awards найкращим фільмом року визнала картину "Месники: Фінал", головну роль в якій зіграв Роберт Дауні-молодший.
Також, як повідомляє офіційний сайт премії, стрічка здобула перемогу в категорії "Кращий бойовик", а Роберт Дауні-молодший став найкращим актором 2019 року.
Роберт Дауні-молодший
soyuz.ru
Відео шести вирізаних сцен із "Месники. Фінал":
Званням головної зірки бойовиків був відзначений Том Голланд, який втілив Людину-павука. А ось акторкою року стала Зендея.
Том Голланд
Love Radio
Зендея
Harpers Bazar
Найкращою комедійною картиною названий фільм "Загадкове вбивство" з Дженніфер Еністон і Адамом Сендлером. Також Еністон удостоєна нагороди People's Choice Award-2019 у номінації People's Icon ( "Народна ікона").
Дженніфер Еністон і Адам Сендлер
Кадр із фільму
Повний список переможців People's Choice Awards:
Фільм: "Месники: Завершення"
Акторка: Зендея ( "Людина-павук: Далеко від дому")
Актор: Роберт Дауні-молодший ( "Месники: Фінал")
Драма: "Після"
Комедія: "Загадкове вбивство"
Бойовик: "Месники: Фінал"
Сімейний фільм: "Аладдін"
Серіал: "Дивні дива"
Реаліті-шоу: "Сімейство Кардаш'ян"
Fashion-ікона: Гвен Стефані
Виконавець: Шон Мендес
Виконавиця: Біллі Айліш
Гурт: BLACKPINK
Альбом року: Тейлор Свіфт, "Lover"
Пісня року: Шон Мендес і Каміла Кабелл, "Senorita"
Відео року: BLACKPINK, "Kill this love"
Кадр з фільму "Алладін"
Vogue UA
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, опублікований рейтинг кращих музичних кліпів останнього десятиліття. Переможців визначали за кожним роком, починаючи з 2010 року.
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