Головна Новини
29 січня • оновлено в 17:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Програла на конкурсі, знайома із Зеленським: що відомо про нову очільницю Держкіно

Читати матеріал російською

29 січня уряд призначив нову голову Державного агентства України з питань кіно. Нею стала Марина Кудерчук.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що вона була заступником голови Запорізької ОДА і координувала питання екології та природних ресурсів. Судячи з її біографії, раніше Кудерчук не мала жодного відношення до кінодіяльності.

Журналіст Христина Бердинських опублікувала на своїй сторінці у Facebook повну трудову біографію нової глави Держкіно. Більшість часу вона працювала у податковій.

Програла на конкурсі, знайома із Зеленським: що відомо про нову очільницю Держкіно

facebook.com: Марина Кудерчук

Також вона знайома з президентом України Володимиром Зеленським ще з тих часів, коли він не був навіть кандидатом. На цей факт вказав у себе у Facebook журналіст Сергій Руденко.

"Нова глава Держкіно Марина Кудерчук виграла конкурс на посаду ще восени 2018 року, коли приймала Зеленського і "Квартал 95" у своєму кіноконцертному залі в Запоріжжі. Фото датоване 2018 роком", – повідомив Руденко і опублікував фотографію.

Кудерчук і Зеленський. 2018 рік

Кудерчук і Зеленський. 2018 рік

Facebook Сергія Руденка

Також важливо відзначити, що Кудерчук не набрала найбільшої кількості балів на конкурсі на цю посаду. Найкращий результат за всіма етапами конкурсу (знання законодавства, іноземної мови, співбесіда) набрав інший претендент – директор київських кінотеатрів "Бумер" і "Магнат" Сергій Зленко. Нова глава Держкіно посіла тоді лише третє місце.

Запоріжжя, грудень 2018 року

Запоріжжя, грудень 2018 року

Однак Кудерчук отримала цю роботу після співбесіди з представниками Кабінету міністрів.

Новини
Про корпоратив і "танчики", спілкування з Богом та Зеленським, а також про культ батька: Вакарчук дав відверте інтерв'ю
Програла на конкурсі, знайома із Зеленським: що відомо про нову очільницю Держкіно

facebook.com: Марина Кудерчук

Програла на конкурсі, знайома із Зеленським: що відомо про нову очільницю Держкіно

facebook.com: Марина Кудерчук

Програла на конкурсі, знайома із Зеленським: що відомо про нову очільницю Держкіно

facebook.com: Марина Кудерчук

Програла на конкурсі, знайома із Зеленським: що відомо про нову очільницю Держкіно

facebook.com: Марина Кудерчук

Програла на конкурсі, знайома із Зеленським: що відомо про нову очільницю Держкіно

facebook.com: Марина Кудерчук

Програла на конкурсі, знайома із Зеленським: що відомо про нову очільницю Держкіно

facebook.com: Марина Кудерчук

Як раніше писав OBOZREVATEL, фільм українського режисера Дмитра Томашпільського "Сторонній" отримав п'ять нагород на Міжнародному кінофестивалі фантастики, хорорів і фентезі у колумбійській Боготі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марія Дідик
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
42
18
Смішно
2
Цікаво
11
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги