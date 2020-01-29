Програла на конкурсі, знайома із Зеленським: що відомо про нову очільницю Держкіно

29 січня уряд призначив нову голову Державного агентства України з питань кіно. Нею стала Марина Кудерчук.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що вона була заступником голови Запорізької ОДА і координувала питання екології та природних ресурсів. Судячи з її біографії, раніше Кудерчук не мала жодного відношення до кінодіяльності.

Журналіст Христина Бердинських опублікувала на своїй сторінці у Facebook повну трудову біографію нової глави Держкіно. Більшість часу вона працювала у податковій.

facebook.com: Марина Кудерчук

Також вона знайома з президентом України Володимиром Зеленським ще з тих часів, коли він не був навіть кандидатом. На цей факт вказав у себе у Facebook журналіст Сергій Руденко.

"Нова глава Держкіно Марина Кудерчук виграла конкурс на посаду ще восени 2018 року, коли приймала Зеленського і "Квартал 95" у своєму кіноконцертному залі в Запоріжжі. Фото датоване 2018 роком", – повідомив Руденко і опублікував фотографію.

Кудерчук і Зеленський. 2018 рік Facebook Сергія Руденка

Також важливо відзначити, що Кудерчук не набрала найбільшої кількості балів на конкурсі на цю посаду. Найкращий результат за всіма етапами конкурсу (знання законодавства, іноземної мови, співбесіда) набрав інший претендент – директор київських кінотеатрів "Бумер" і "Магнат" Сергій Зленко. Нова глава Держкіно посіла тоді лише третє місце.

Запоріжжя, грудень 2018 року

Однак Кудерчук отримала цю роботу після співбесіди з представниками Кабінету міністрів.

facebook.com: Марина Кудерчук

facebook.com: Марина Кудерчук

facebook.com: Марина Кудерчук

facebook.com: Марина Кудерчук

facebook.com: Марина Кудерчук

facebook.com: Марина Кудерчук

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