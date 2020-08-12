Названо фільми, за якими можна вивчати історію України

Історичні стрічки допомогають глядачам ближче познайомитися з трагічними подіями, які відбулися раніше в країні. Цей жанр не може залишити байдужим нікого, адже він розповідає про зовсім інше життя, про історію, яка є невід’ємною частиною нас і яку важливо знати.

Тому видання "Укрінформ" зібрало 10 найцікавіших українських кінострічок, сценарії яких базуються на історичних подіях.

Хайтарма

Це перший кримськотатарський повнометражний художній фільм. Він створений на основі реальних подій і розповідає про сталінську депортацію кримських татар у травні 1944 року. Назва "Хайтарма" означає старий кримськотатарський танець. Він приносить силу й символізує єднання з небом та землею.

Фільм "Хайтарма" ctrcenter.org

Поводир, або Квіти мають очі

Історичний драматичний фільм режисера Олеся Саніна. В основі сюжету – мандри Україною американського хлопчика та українського сліпого музиканта напередодні та під час Голодомору на початку 1930-х років.

Фільм "Поводир" PlayUA

Кіборги. Герої не вмирають

Сюжет стрічки оснований на реальних героїчних подіях і присвячений "кіборгам" – українським військовим, які брали участь в боях за Донецький аеропорт. Розповідається історія бойового двотижневого чергування в аеропорту одного батальйону у вересні 2014 року.

Фільм "Кіборги" 112 Україна

Таємний щоденник Симона Петлюри

Фільм розповідає про Україну в 1917–1921 роки, про відчайдушну боротьбу за незалежність Української Народної Республіки. Лідер УНР Симон Петлюра намагається стримати агресію більшовицької Росії. Програвши боротьбу, Петлюра змушений емігрувати до Парижа. Але й там через дії агентів Москви його життя постійно під загрозою.

Фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри" Cineast

Крути 1918

У фільмі розповідається про легендарний бій під Крутами в січні 1918 року. Тоді кілька підрозділів українського війська, яке складалося здебільшого з київських студентів, змогли затримати армію більшовицького командира Михайла Муравйова.

Фільм "Крути 1918" radiosvoboda.org

Чорний ворон

В основі сюжету кінокартини – боротьба українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. У фільмі розповідається про життя та кохання Івана на прізвисько Ворон, який став учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки.

Фільм "Чорний ворон" 24 Канал

Король Данило

Стрічка розповідає про те, як в 1238 році князь Данило з братом Васильком нападають на замок таємного ордену, а тим часом хан Батий нападає на Русь.

Фільм "Король Данило" 24 Канал

Донбас

Фільм складається з низки епізодів, у яких засобами ігрового кіно відтворені справжні історії, що трапилися на окупованих територіях сходу України. Кілька героїв пов'язують епізоди між собою і передають одне одному, немов естафетну паличку, увагу глядачів.

Фільм "Донбас" radiosvoboda.org

Ціна правди

Фільм розповідає історію британського журналіста Ґарета Джонса, який у 1933 році вирушив до Радянського Союзу та на власні очі побачив злочини сталінського режиму та Голодомор в Україні.

Ціна правди (2019) planetakino.ua

Захар Беркут

У стрічці розповідається про 1241 рік, коли монгольська орда просувалася на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі брати Беркути потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Хан вирішує йти навпростець, щоб помститися та знищити карпатські поселення.

Фільм "Захар Беркут" Lenta.UA

Раніше OBOZREVATEL назвав три українські фільми, які вийдуть у серпні 2020 року. Так, прем'єри деяких з них мали відбутися швидше, але через пандемію коронавірусу плани режисерів довелося скорегувати.