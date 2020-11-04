Названо фільми, які варто подивитися в листопаді

У цьому місяці очікується кілька прем'єр фільмів, які точно зачеплять і вразять глядачів.

Німецький концтабір, алкоголізм в благополучній Європі – про все це ви зможете дізнатися з наступного списку фільмів, які з'являться в листопаді, пише Esquire.

Режисер: Томас Вінтерберг

У ролях: Мадс Міккельсен, Магнус Мілланг, Томас Бо Ларсен

У кіно з 12 листопада

"Деякі вчені вважають, що з самого народження ми страждаємо від браку 0,5 проміле алкоголю в крові. Я б з радістю кожен день випивав трохи для повноцінного життя". – "Приваблива ідея. Може бути, спробуємо?" Домовившись пити тільки в робочий час і до 20:00, четверо шкільних вчителів починають експеримент над собою, що призводить до непередбачуваних наслідків. Почавши з цитати з К'єркегора "Що таке юність? – Сон. Що таке любов? – Сновидіння", Вінтерберг дає нам ключ до розуміння фільму: "Ще по одній" не про шкоду пияцтва, а про вічне (безуспішне) прагнення людини повернутися в ті часи, коли сонце світило яскравіше, а море було по коліно. Гра Мадса Міккельсена давно не була такою яскравою і проникливою, а сценарії Вінтерберга – такими чесними.

Режисер: Деніел Коен

У ролях: Венсан Кассель, Береніс Бежо, Франсуа Дам'єн

У кіно 5 листопада

Леа і Марк, Карін і Френсіс – дві пари нерозлучних друзів. Але коли тихоня Леа (Береніс Бежо) публікує роман і він стає бестселером, відносини між родинами дають збій: на місце дружби приходить заздрість. Близька сучасному кіно проблема жіночої емансипації в "Друзях на всю голову" набуває майже нерозв'язний характер: все-таки визнати, що твоя дружина – геній, непросто навіть освіченому європейцеві. Колись брутальний Кассель повільно перетворюється в комедійного актора, але крізь маску буржуазного достатку раз у раз прориваються безрозсудні персонажі з його минулого.

Режисер: Оскар Релер

В ролях: Олівер Мазуччи, Міхаель Островський, Андре Хенніке

У кіно з 26 листопада

Байопік про найшаленішого та працездатного режисера XX століття Райнера Вернера Фассбіндера. Він помер від передозування в 37 років, встигнувши зняти понад сорок картин і змінити вигляд світового кіно. Відібраний для показу в Каннах, "Фассбіндер" Оскара Релера розповідає про деспотичні методи роботи і особисті переживання enfant terrible німецького кіно – вразливої людини, яка до останніх днів мріяла зняти шедевр масштабу "Громадянина Кейна".

Режисер: Вадим Перельман

В ролях: Ларс Айдінгер, Науель Перес Біскаярт, Йонас Ней

У кіно з 12 листопада

1942 рік, окупована Європа. Бельгієць єврейського походження Жиль Крем'є (Науель Перес Біскаярт) видає себе за перса, прагнучи уникнути розстрілу. За збігом обставин німецький офіцер Кох (Ларс Айдінгер) шукає вчителя фарси. "Урокам фарси" вдалося не скотитися в шаблон: нацистам тут не чужі любов і співчуття, а різкий гумор творців картини може і зовсім поміняти ваше уявлення про фільми про Голокост.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єра серіалу "Хід королеви" викликала обговорення.