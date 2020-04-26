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26 квітня • оновлено в 05:37
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Названо фільми СРСР, на які не варто витрачати свій час: топ-3

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Радянські фільми – шедеври кінематографу, які дивляться і переглядають люди будь-якого віку. Однак не всі картини СРСР були вдалими.

Про те, на які кінодетективи не варто витрачати свій час – розповів у своїй колонці в Live Journal білоруський блогер Максим Мирович.

"Професія слідчий", 1982 рік

Названо фільми СРСР, на які не варто витрачати свій час: топ-3

Фото: YouTube-канал "Золотая коллекция русского кино"

У цьому п'ятисерійному художньому телефільмі-детективі йдеться про слідчого Бориса Івановича Антонова. За сюжетом, він робить все можливе, щоб розкрити справу про розкрадання державної власності. Мирович зазначив, що "починається фільм дуже цікаво, а закінчується черговою радянською фантастикою".

Кадр з фільму "Професія – слідчий"

Кадр з фільму "Професія – слідчий"

Скріншот з відео

"Професія – слідчий" – типовий приклад кислого радянського детективу із убогим сюжетом. Цитата з опису фільму з Wikipedia: "Злочинці отримували великі суми грошей за уявні спеції – цибулю, часник, перець, недовкладання яких в харчову продукцію потім приховували нормативами, які нібито змінили". Загалом, злочинці користувалися недосконалістю державної радянської системи логістики, але відважний полковник у виконанні артиста Буркова їх переміг. Неймовірна п'ятисерійна нудятина, яка починається, до речі, вельми цікаво. Але закінчується радянською кислятиною про постачальників-перевертнів", – висловився Мирович.

"Гонки по вертикалі", 1982 рік

Названо фільми СРСР, на які не варто витрачати свій час: топ-3

Фото: YouTube-канал "Золотая коллекция русского кино"

Що стосується трьохсерійного фільму "Гонки по вертикалі", то в ньому розповідається про протистояння інспектора МУРу Станіслава Тихонова і злодія-рецидивіста Олексія Дєдушкіна на прізвисько "Батон". Мирович заявив у своєму блозі, що "картину дивитися нудно і під неї можна заснути". А радянську міліцію у фільмі "занадто звеличують".

Кадр з фільму "Гонки по вертикалі"

Кадр з фільму "Гонки по вертикалі"

Скріншот з відео

"Тут треба сказати, що радянські детективи всіляко звеличували радянську міліцію і слідчих – у фільмах вони завжди підтягнуті, чемні та строго дотримуються закону. А в житті, як ви розумієте, так траплялося далеко не завжди... Дивитися загалом нудно, можна заснути", – зазначив блогер.

"Вигідний контракт", 1980 рік

За сюжетом шпигунського детективу "Вигідний контракт" працівники карного розшуку та КДБ спільними зусиллями ведуть стеження за особливо небезпечними злочинцями-валютниками, яких використовує іноземна фірма. Вона намагається нав'язати Міністерству зовнішньої торгівлі невигідну для СРСР угоду.

Названо фільми СРСР, на які не варто витрачати свій час: топ-3

Фото: YouTube-канал "Золотая коллекция русского кино"

"Розтягнути це кіно на чотири серії і є таким типовим детективом брежнєвського СРСР – де добрі міліціонери та милі кагебешники борються з підпільними продавцями шуб та іноземними шпигунами", – стверджує Мирович.

Кадр з фільму "Вигідний контракт"

Кадр з фільму "Вигідний контракт"

Фото: stuki-druki.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Мирович розповів про топ-8 заборонених фільмів в СРСР.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
кіно СРСР
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Иванова Елена
Иванова Елена
Замечательные фильмы с замечательными актерами!!! Если мозгов нет, то уже и не появятся!!! Это я автору сего опуса!!!!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина - иди грядки поливай! Уже дошла до того, что чужие статьи пересказываешь!
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Во времена СССР были хорошие, были плoxие. Но основываться на том, что говорит Мирович??? Тогда вы еще большие идиoты, чем он. Эти фильмы просто устарели. Сомневаюсь, что Гафт или Мягков играли плoхо. На Украине вон сейчас тоже всякую xpeнь прoпaгaндиcткую снимают, и ничего, кушаете и не морщитесь/
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