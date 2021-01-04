Названо 8 головних українських фільмів і серіалів 2020 року. Трейлери

Хоча 2020 рік виявився непростим у багатьох сенсах, він запам'ятався яскравими проектами українських кінематографістів.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує добірку найгучніших українських фільмів і серіалів року.

"Спіймати Кайдаша"

12-серійний фільм Наталії Ворожбит показує, що було б, якби герої роману Івана Нечуй-Левицького опинилися в 21 столітті.

"І будуть люди"

Драматична 12-серійна епопея, яку зняв Аркадій Непиталюк, знята за однойменним романом Анатолія Дімарова. Через долі звичайних людей сага показує непрості часи 20-го століття: першу світову війну, прихід комуністів до влади.

"Наші котики"

"Неполіткоректна" комедія про війну на Донбасі, яка вийшла в прокат 30 січня 2020 року, розповідає про пригоди українських бійців в АТО 2014 року. Одним з продюсерів стрічки виступила колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун, яка назвала проєкт "сміхотерапією".

"Мої думки тихі"

Лірична комедія Антоніо Лукіча, що піднімає одвічну проблему батьків і дітей, вийшла в прокат в січні 2020 року. Зйомки фільму проходили в Києві, в Карпатах і на Закарпатті.

"Земля блакитна, як апельсин"

Документальний фільм Ірини Цілик розповідає історію сім'ї, матері та її чотирьох дітей, з прифронтової Красногоровки. Стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру на найбільшому фестивалі незалежного кіно США "Санденс", а також була відзначена низкою інших міжнародних конкурсів.

"Віддана"

Фільм було знято за мотивами роману "Фелікс Австрія" Софії Андрухович. Це емоційна історія про жіночі взаємини, яка відбувається в 19 столітті в австро-угорській Україні. Саунтрек до фільму – пісня Тіни Кароль та Юлії Санін "Вільна".

"Атлантида"

Фільм Валентина Васяновича отримав нагороди на Венеціанському, Монреальському, Мінському, Одеському та Токійському кінофестивалях. Крім того, його було висунуто від України в кандидати на премію "Оскар" як найкращий фільм іноземною мовою.

Фільм показує спустошений і непридатний для життя Донбас у 2025 році, через рік після перемоги України. Стрічка особлива тим, що всі ролі в ній зіграли непрофесійні актори – ветерани АТО, бійці ВСУ і волонтери.

"Номери"

Фільм-антиутопія "Номери" було знято за сценарієм однойменної п'єси Олега Сенцова, коли український режисер перебував у російській в'язниці. Прем'єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому 2020 року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про п'ять найсмішніших нових українських комедій. Крім того, було названо десять яскравих різдвяних епізодів з культових серіалів, а також п'ять головних фільмів, прем'єру яких було відкладено через коронавірус.