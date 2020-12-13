Названо 5 головних фільмів, прем'єру яких зірвав COVID-19

Пандемія COVID-19 2020 року зірвала плани багатьох кіновиробників. Так, наприклад, вперше за десять років у прокат не вийшло жодного фільму за коміксами Marvel.

Через коронавірус також було перенесено прем'єри кінострічок "Не час помирати" про агента 007, "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у головній ролі, дев'ятий "Форсаж" та інші блокбастери. Детальніше читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

"007: Не час помирати"

Двадцять п'ятий фільм про Джеймса Бонда, головну роль у якому виконав Деніел Крейг, мав вийти в квітні 2020 року. Однак світову прем'єру двічі переносили через коронавірус. Наразі запланована дата виходу в прокат – 2 квітня 2021 року.

"Бетмен"

Новий "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у головній ролі почали знімати в січні 2020 року в Лондоні, але вже в березні зйомки виявилися припиненими через COVID-19. Роботу над фільмом відновили у вересні, але через кілька днів, коли у Паттінсона було виявлено коронавірус, знову поставили на паузу.

Через два тижні актор повернувся на майданчик. Як очікується, зйомки повинні завершитися в лютому 2021 року. Прем'єру кінокоміксу двічі відкладали через пандемію, актуальна на даний момент дата виходу в прокат – 4 березня 2022 року.

"Форсаж 9"

Спочатку планувалося, що дев'ятий "Форсаж" вийде в прокат 21 травня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу прем'єру перенесли спочатку на 2 квітня 2021 року, а потім і на 21 травня 2021 року – після того, як з'ясувалося, що "Не час помирати" також перенесено на 2 квітня.

"Дюна"

Фентезі режисера Дені Вільнева про війну за планету Арракіс мало стати однією з головних прем'єр 2020 року. Вихід фільму спочатку перенесли з листопада на грудень 2020 року, а потім і зовсім на 1 жовтня 2021 року.

"Фантастичні тварини 3"

Британо-американська франшиза Девіда Йейтса розповідає про масштабну магічну битву під час Другої світової війни за сценарієм Джоан Роулінг. Прем'єру стрічки спочатку було заплановано на 21 листопада 2021 року, але навесні зйомки призупинили через пандемію. Наразі очікується, що фільм вийде в прокат 15 липня 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кінокомпанія Warner Bros. 2021 року випустить 17 нових фільмів на сервісі HBO Max. Таке рішення було прийнято через глобальну кризу, повідомили в компанії.