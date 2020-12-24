Названо 10 найкращих різдвяних епізодів з культових серіалів. Відео

До Різдва творці культових серіалів знімають спеціальні епізоди, у яких герої зайняті приємними передсвятковими клопотами.

Щоб відчути атмосферу зимової казки, можна переглянути новорічні випуски або включити їх фоном, щоб прикрашати будинок паралельно з кіногероями, пише РБК.

Щоб порадувати сина зустріччю з Санта-Клаусом, Росс вирушає до магазина за костюмом, проте червоні куртки там вже закінчилися. Тому йому доводиться погодитися на єдиний, що лишився, – костюм "святкового броненосця", друга Санти.

Хірург Крістофер Терк, вражений стражданнями пацієнтів у приймальному покої, втрачає не тільки різдвяний настрій, а й віру в Бога. Тим часом інтерн Джей Ді вирішує зіграти роль Грінча: знімає гілки омели, перекидає ялинку та розбиває іграшки. На щастя, все закінчується щасливо.

Службовці офісу грають у таємного Санта-Клауса, але їхній шеф незадоволений отриманим подарунком та пропонує інші правила. Тепер уподобаний презент можна "вкрасти", навіть якщо він призначався для когось іншого.

Лілі знаходить на автовідповідачі повідомлення, записане в момент її розставання з Маршаллом. Тед вмовляє друга не тільки забути Лілі, але й грубо обзиває її. На знак помсти героїня виносить з квартири всі прикраси і заявляє, що не святкуватиме Різдво. Тепер Теду потрібно дуже постаратися, щоб врятувати свято.

У єдиному різдвяному випуску серіалу Сем і Дін намагаються вбити бога зимового сонцестояння, який за гарний клімат вимагає данину у вигляді людських жертв. Вперше за довгі роки брати зможуть спокійно відсвяткувати Різдво й подарувати один одному подарунки.

До Блер на канікули приїжджає батько, її подруга Серена шукає подарунок для свого хлопця, Ден наряджає ялинку з сім'єю, згадуючи минуле Різдво, а в школі проходить ярмарок солодощів. Величезний каток у Центральному парку Нью-Йорка, снігопад, романтика і подарунки ідеальні для створення святкового настрою.

Сусідка натякає Шелдону, що підготувала для нього подарунок до Різдва. Але фізик збентежений, адже тепер він має відповісти рівнозначним за вартістю презентом. У підсумку він скуповує в магазині всю полицю з наборами для душа.

У святковому спецвипуску серіалу обігрується повість Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня". Роль духу Різдва дістається Доктору. За одну годину герою потрібно достукатися до самотнього старого скнари та врятувати від краху космічний корабель.

Різдвяний випуск серіалу складається з трьох новел, які з часом зливаються в одному зловісному сюжеті. Свідомість людини можна скопіювати і зберегти на чіп, а знайомих – заблокувати в реальному житті.

У різдвяній серії сценаристи показують класичних Холмса і Ватсона, описаних у детективах Конан Дойла. За сюжетом вони розслідують справу про мстивий привид нареченої. Цей епізод можна дивитися, навіть якщо ви не бачили попередніх серій, – він не пов'язаний з головними подіями серіалу.

Раніше OBOZREVATEL назвав топ-10 різдвяних фільмів для підняття настрою, а також п'ять головних фільмів, прем'єру яких відклали через COVID-19. Крім того, було названо список фільмів, які Disney має випустити в найближчі роки.