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24 березня • оновлено в 14:04
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Названий фільм з найбільшою кількістю лайки

2.9т
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Фільм Мартіна Скорсезе "Вовк із Волл-стріт" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі названий картиною з найбільшою кількістю лайливих слів.

Згідно з підрахунками, персонажі стрічки вимовляють лайливі слова 715 раз, пише "Рамблер".

Названий фільм з найбільшою кількістю лайки

Друге місце дісталося фільму "Неограновані коштовності" братів Сефді. У ньому нарахували 646 лайок. Третьою в рейтингу опинилася картина "Казино", в якій зіграв Роберт Де Ніро. У цій стрічці Мартіна Скорсезе лайливі слова звучать 606 раз.

Названий фільм з найбільшою кількістю лайки

Крім того, в десятку фільмів з найбільшою кількістю лайливих слів увійшли картини "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь", "Лють", "Голос вулиць", "Криваве літо Сема", "Не ковтати", "Скажені пси" і "Бівіс і Батт-Хед обробляють Америку".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерти The Hollywood Reporter підрахували, що через спалах нового китайського коронавірусу COVID-19 Голлівуд може втратити близько $ 20 млрд.

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Автор
Марія Дідик
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