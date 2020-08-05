Названо популярних акторів, чиє одне вимовлене слово коштує найдорожче

Найдорожчим актором, чиє одне вимовлене слово з екрана коштувало найбільше, виявився Том Круз. Він отримував $7 091 за слово.

Рейтинг акторів і акторок надало онлайн-казино Casumo. Для цього компанія проаналізувала кількість вимовлених з екрана слів за всю кар'єру, співставила їх із гонорарами акторів і вирахувала ціну одного слова.

Наприклад, на другому місці рейтингу опинився Курт Расселл ($5 682), а на третьому – Джонні Депп ($4 877). Далі йдуть Дензел Вашингтон ($4 581), Леонардо Ді Капріо ($4 326), Брюс Вілліс ($4 080), Кіану Рівз ($3 643), Арнольд Шварценеґґер ($3 447) і Том Генкс ($3 150).

Курт Расселл Киномания

Жіночий рейтинг очолила Камерон Діаз, одне слово якої коштувало $4 637. Другу та третю сходинку відповідно посіли Кортні Кокс ($3 528) і Джоді Фостер ($3 265). У п'ятірку також увійшли Джулія Робертс ($2 415) та Голлі Беррі ($2 405).

Також компанія визначила найдорожче слово конкретного персонажа. Серед чоловіків ним став персонаж Тодд у "Солдаті", якого зіграв Курт Расселл, – він отримав $36 855 за слово. Серед жінок найдорожчою виявилася Джулія Робертс у ролі Тесс Оушен в "11 друзях Оушена" ($14 599 доларів).

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