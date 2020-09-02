Названо причину смерті зірки СРСР Печерникової
Радянська актриса, зірка фільму "Доживемо до понеділка" Ірина Печерникова померла 1 вересня від інфаркту. 2 вересня їй могло виповнитися 75 років.
Про це повідомила виданню "КП" подруга знаменитості Ніна Давидова, яка жила з нею в заміському будинку в селі Лазарево Ярославської області (Росія).
"Учора вдень (1 вересня. – Ред.) сиділи з Ірою, робили вироби з дерева. А приблизно о 20:30 пішли вечеряти. Іра сіла за стіл і... все. Лікарі приїхали – вона була вже мертва. У морзі встановили, що смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності. Інфаркт", – розповіла Давидова.
За її словами, Печерникова ніколи не скаржилася на проблеми із серцем. Артистка регулярно проходила медичні обстеження, лікарі вважали її здоров'я нормальним.
Зазначимо, що Ірина Печерникова народилася в 1945 році в місті Грозному (Чеченська Республіка, РФ). У кіно дебютувала у фільмі-опері 1967 року "Кам'яний гість". Знімалася в картинах "Міста і роки", "Відкриття", "Два капітани", "Птахи наших надій" та інших.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня помер відомий російський актор, виконавець ролі Миколи Петровича в серіалі "Вороніни" Борис Клюєв. Йому було 76 років.