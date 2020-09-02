Названо причину смерті зірки СРСР Печерникової

Радянська актриса, зірка фільму "Доживемо до понеділка" Ірина Печерникова померла 1 вересня від інфаркту. 2 вересня їй могло виповнитися 75 років.

Про це повідомила виданню "КП" подруга знаменитості Ніна Давидова, яка жила з нею в заміському будинку в селі Лазарево Ярославської області (Росія).

"Учора вдень (1 вересня. – Ред.) сиділи з Ірою, робили вироби з дерева. А приблизно о 20:30 пішли вечеряти. Іра сіла за стіл і... все. Лікарі приїхали – вона була вже мертва. У морзі встановили, що смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності. Інфаркт", – розповіла Давидова.

Померла актриса Ірина Печерникова Anews

За її словами, Печерникова ніколи не скаржилася на проблеми із серцем. Артистка регулярно проходила медичні обстеження, лікарі вважали її здоров'я нормальним.

Зазначимо, що Ірина Печерникова народилася в 1945 році в місті Грозному (Чеченська Республіка, РФ). У кіно дебютувала у фільмі-опері 1967 року "Кам'яний гість". Знімалася в картинах "Міста і роки", "Відкриття", "Два капітани", "Птахи наших надій" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня помер відомий російський актор, виконавець ролі Миколи Петровича в серіалі "Вороніни" Борис Клюєв. Йому було 76 років.