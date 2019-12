Нарівні з "ірландцем" Скорсезе: картина українських продюсерів потрапила в топ-10 фільмів 2019 року

Фільм українських продюсерів Олега Кохана і Олексія Макухіна Give me liberty потрапив в топ-10 фільмів 2019 року.

Режисерська робота Кирила Міхановського потрапила відразу в два рейтинги - видань Hollywood Reporter і Washington Post.

Незалежний фільм з невеликим бюджетом виявився в одному ряду з такими грандами як Ірландець Мартіна Скорсезе, Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно і переможцем Каннського фестивалю Паразитами Пон Чжун Хо.

Прем'єра фільму відбулася на фестивалі Sundance 2019, а допрацьована версія була представлена в програмі Двотижневик режисерів на Каннському кінофестивалі 2019.

Фільм отримав хороші відгуки в пресі. "Абсолютно, чудово непередбачуваний від сцени до сцени, Give Me Liberty захоплює вас своїми захоплюючими дією і вибухами різнобічного гумору", - писала про нього The New York Times.

В основі сюжету фільму - хроніка одного хаотичного, напруженого і смішного дня молодого водія мікроавтобуса. Головний герой - емігрант Вік - намагається вчасно доставити своїх різних як сама Америка пасажирів в пункт призначення. Але вулиці Мілуокі перекриті, долі героїв переплітаються і вони відкривають життя один одного.

Продюсери планують, що українські глядачі зможуть побачити цей фільм в 2020 році.

"Над створенням фільму працювала велика команда з різних країн, тому особливо приємно отримати підтвердження, що в 21 столітті кіно дійсно не має меж і національностей, а теми, які підняв Кирило Міхановський відгукуються в серцях глядачів Європи і США. Це по-справжньому незалежний фільм , який відбувся завдяки колективним зусиллям. Ми вдячні всій команді і особливо Кирилу Міхановському, Елісу Остіну, Валу Абелю, Сергію Штерну", - розповіли продюсери Кохан і Макухін.

Крім того, по достоїнству були оцінені акторські дебюти двох акторів - Кріса Галустова і Лорена Спенсера, ролі яких критики The Hollywood Reporter включили в 25 кращих акторських робіт 2019 року поряд з Антоніо Бандерасом, Бредом Пітом, Хоакіном Феніксом, Скарлетт Йохансон і іншими.

Як раніше писав OBOZREVATEL, раніше аналітики назвали головних претендентів на перемогу премії "Оскар-2020". Церемонія нагородження відбудеться 9 лютого. Американська академія кінематографічних мистецтв і наук опублікувала короткий список претендентів. Українська драма "Додому" Нарімана Алієва не ввійшла в список в номінації "Кращий фільм іноземною мовою".

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!