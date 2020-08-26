Найвідоміші "мильні опери" СРСР: названо 3 серіали

У кінці 80-х років радянський глядач вперше побачив так звані "мильні опери" – довгогральні серіали іноземного виробництва. Вони миттєво стали дуже популярними, збираючи перед екранами телевізорів всю сім'ю: від малого до великого.

Про три найвідоміші закордонні "мильні опери", які транслювали в СРСР, розповів сайт OSSSR.ru.

"Рабиня Ізаура"

Бразильський серіал "Рабиня Ізаура" 1976 року знятий за однойменним романом письменника Бернару Гімараєша. Вперше він вийшов на радянському телебаченні у 1988 році. У ньому розповідалося про дівчину Ізауру, яка мріяла стати вільною, тому що більше не могла більше бути рабинею. А також про сеньйора Леонсіо, владного і жорстокого сина командора, який хотів зробити її своєю коханкою.

osssr.ru

Сам серіал складається зі 100 серій, проте для радянського показу його значно вкоротили. У підсумку по телебаченню СРСР було показано тільки 15 епізодів, кожен із яких тривав по 60 хвилин. Однак, варто зазначити, що навіть такий урізаний варіант "Рабині Ізаури" сильно запав у душу радянському глядачеві.

"Багаті теж плачуть"

Мексиканський телесеріал 1979 року став другим латиноамериканським серіалом в СРСР після теленовели "Рабиня Ізаура". Його почали показувати в листопаді 1991 року.

osssr.ru

Після показу восьми серій із 244 у Радянському Союзі перестали транслювати "мильну оперу", але розгнівані читачі завалили телебачення листами з проханням повернути серіал, що й було зроблено. У кінокартині розповідалося про життя бідної дівчини Маріанни, яку вигнала з дому зла мачуха після смерті її рідного батька, попри те, що останній залишив доньці багату спадщину.

"Санта-Барбара"

Американський серіал "Санта-Барбара" почали показувати через місяць після розпаду СРСР, у 1992 році, і транслювали понад 10 років. Водночас показ у пострадянських країнах стартував із 217-ї серії та не містив останніх 97 епізодів.

swiatseriali.interia.pl

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