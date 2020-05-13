Найуспішніші фільми 21 століття: озвучено список

У новому тисячолітті знято чималу кількість фільмів, і деякі з них зуміли завоювати велику популярність по всьому світу.

Так, найприбутковіші фільми Голівуду, розраховані на масового глядача, називають блокбастерами. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядає двадцятка найуспішніших з них за останні 20 років.

2000 рік. "Місія нездійсненна 2"

"Місія: нездійсненна 2"

Шпигунський бойовик 2000 року із Томом Крузом у головній ролі. Бюджет фільму – 545,9 мільйона доларів.

2001 рік. "Гаррі Поттер і філософський камінь"

"Гаррі Поттер і філософський камінь"

Перший із серії фільмів про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, екранізація однойменного роману Джоан Роулінг. Фільм зібрав 974,7 мільйона доларів у прокаті.

2002 год. "Володар перснів: Дві вежі"

"Володар перснів: Дві вежі"

Другий фільм з кінотрилогії "Володар перснів" зібрав 925 мільйонів доларів.

2003 рік. "Володар перснів: Повернення Короля"

"Володар перснів: Повернення Короля"

Заключна частина перевершила успіх попередніх – 1,1 мільярда доларів.

2004 рік. "Шрек 2"

"Шрек 2"

Друга частина "Шрека" зібрала 920,6 мільйона доларів.

2005 рік. "Гаррі Поттер і келих вогню"

"Гаррі Поттер і келих вогню"

Четвертий із серії фільмів про Гаррі Поттера заробив 896 мільйонів доларів.

2006 рiк. "Пірати Карибського моря: Скриня мерця"

"Пірати Карибського моря: Скриня мерця"

Друга картина із серії фільмів "Пірати Карибського моря". Прибуток – 1 мільярд доларів.

2007 рік. "Пірати Карибського моря: На краю світу"

"Пірати Карибського моря: На краю світу"

Третій фільм серії зібрав 963 мільйони доларів у прокаті.

2008 рік. "Темний лицар"

"Темний лицар"

Друга частина нової трилогії про Бетмена зібрала 1 мільярд доларів.

2009 рік. "Аватар"

"Аватар"

Науково-фантастичний фільм про інопланетне плем'я наві зібрав у прокаті 2,7 мільйона доларів.

2010 рік. "Історія іграшок: Велика втеча"

"Історія іграшок: Велика втеча"

3D мультфільм 2010 року, створений студією Pixar спільно з The Walt Disney Company. Найбільш касовий фільм 2010 року зібрав 1 мільярд доларів.

2011 рік. "Гаррі Поттер та Смертельні Реліквії: Частина II"

"Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина II"

Останній фільм про Гаррі Поттера зібрав 1,3 мільярда доларів.

2012 рік. "Месники"

"Месники"

Касові збори фільму про супергероїв "Месники" склали 1,5 мільярда доларів.

2013 рік. "Крижане серце"

"Крижане серце"

Чарівний мультфільм про сестер Ганну та Ельзу зібрав 1,2 мільярда доларів.

2014. "Трансформери: Час Вимирання"

"Трансформери: Час Вимирання"

Фантастичний бойовик режисера Майкла Бея, четвертий із серії фільмів про Трансформерів. Касові збори – 1,1 мільярда доларів.

2015 рік. "Зоряні війни: Пробудження сили"

"Зоряні війни: Пробудження сили"

Сьомий епізод саги "Зоряні війни" зібрав 2 мільярди доларів.

2016 рік. "Перший месник: Протистояння"

"Перший месник: Протистояння"

Третій фільм про пригоди Капітана Америка зібрав 1,1 мільярда доларів.

2017 рік. "Зоряні війни: Останні джедаї"

"Зоряні війни: Останні джедаї"

Восьмий епізод саги "Зоряні війни". Збори в прокаті – 1,3 мільярда доларів.

2018 рік. "Чорна Пантера"

"Чорна Пантера"

Супергеройський фільм про персонажа видавництва Marvel Comics зібрав 1,3 мільярда доларів.

2019 рік. "Месники: Фінал"

"Месники: Фінал"

"Месники: Фінал" став найкасовішим фільмом за всю історію світового кінематографу (без урахування інфляції), зібравши близько 2,8 мільярда доларів.

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