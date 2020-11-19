Найсумніші мультфільми СРСР: названо 5 картин

Радянські мультфільми традиційно заведено вважати одними з найдобріших у світі. Про них говорили, що вони робили дитинство щасливим і безтурботним. Однак, насправді багато анімації тих років – дуже сумні, які й досі змушують плакати не тільки дітей, а й дорослих.

Про 5 найсумніших радянських мультфільмів, які здатні викликати сльози й стан внутрішньої пригніченості – написав у своєму блозі на Live Journal білоруський блогер Максим Мирович.

"Рукавичка"

Кадр з мультфільму "Рукавичка" maxim-nm.livejournal.com

За сюжетом, маленька дівчинка мріє завести собі собаку, але сувора і зайнята мама не дозволяє їй цього. Тоді вона починає грати зі своєю в'язаною червоною рукавичкою, яка незабаром в її мріях перетворюється на справжнього цуценя. За словами блогера, ця стрічка неймовірно сумна, і він не розуміє, навіщо таке показувати дітям.

"Сюжет мультфільму, в якому відкинута усіма дівчинка цілком серйозно грала з рукавичкою як з живою собакою – неймовірно сумний, і особисто мені взагалі незрозуміло, для чого це дітям. Показаний в середині дня веселим і життєрадісним дітям такий мультик відразу перетворював їх у маленьких старичків зі зморшками на лобі й очима, повними сліз", – зазначив він.

"Мама для мамонтеняти"

Кадр з мультфільму "Мама для мамонтеняти" maxim-nm.livejournal.com

Мультфільм про долю мамонтеня, який випадково уникнув вимирання мамонтів й тепер шукає маму. Він відправляється в далеке плавання через величезний океан, щоб знайти її. За словами Мировича, цю стрічку можна порівняти з психологічною зброєю.

"Не знаю, кому і коли спала на думку ідея зробити цей мультфільм таким, але на виході вийшла справжнісінька психологічна зброя. В результаті перегляду цієї стрічки плакала абсолютна більшість відомих мені товаришів... Думаю, за задумом авторів мультфільм повинен був викликати співпереживання – але, здається, вони перебрали міру, і попри на позитивну кінцівку – мультик в цілому вийшов якимось безвихідним", – заявив блогер.

"Чебурашка"

Кадр з мультфільму "Чебурашка" maxim-nm.livejournal.com

Мультфільм "Чебурашка", за словами Мировича, також є одним з найпохмуріших радянських стрічок. Він розповідає про "вічну непотрібність вухатої істоти та її пошук друзів".

"Цей радянський мультик я теж вважаю одним з найпохмуріших. Так, зараз "Чебурашка" став вже фактично окремим брендом, але скажіть чесно – ви любили переглядати цей мультик в дитинстві? Діти любили переглядати "Таємницю Третьої планети", "Острів скарбів" й інші веселі мультфільми. А цю сумну стрічку про постійну непотрібність вухатої істоти та її пошук друзів ніхто не любив", – написав блогер.

"Північна казка"

Кадр з мультфільму "Північна казка" maxim-nm.livejournal.com

За сюжетом, добра і працьовита мати трьох дітей з ранку до вечора була зайнята домашніми турботами, а її троє синів грали цілий день і зовсім не хотіли їй допомагати. Одного разу мама захворіла, але діти так були захоплені грою в оленя, що навіть не звернули на це уваги. А коли ввечері вони повернулися додому, то побачили, що мама перетворилася на птаха і полетіла. Мирович зазначив, що ця "виховна казка" більш схожа на "емоційний шантаж".

"Мультик 1979 року, в якому розповідається історія про те, як мати назавжди покинула дітей, перетворившись на білого голуба. Написано, що це "виховна казка", але що можна виховати таким чином? Схоже на якийсь емоційний шантаж – ось, не будеш слухатися, так мама полетить і не повернеться, і ти будеш страждати, як діти в мультфільмі, і помреш від холоду один в юрті. Навіщо це треба?" – заявив блогер.

"Пінгвіни"

Кадр з мультфільму "Пінгвіни" maxim-nm.livejournal.com

"Два пінгвіни висиджують яйця, і коли один з них відлучається – другий пінгвін випадково упускає яйце товариша в море. Бажаючи приховати це – він підкладає замість яйця круглий камінь. Перший пінгвін до останнього вірив, що в яйці – живе пташеня, чекав коли воно вилупиться, а потім потонув разом з ним, тому що камінь був важким. Як то кажуть, завіса і тільки одне питання – навіщо, за що все це дітям?" – поділився Мирович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський блогер Максим Мирович розповів про шість найстрашніших радянських мультфільмах, від яких ставало моторошно навіть дорослим.