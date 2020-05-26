Найстрашніші мультфільми СРСР: названо 6 картин

Попри дуже поширену думку про те, які прекрасні були в СРСР мультфільми – нерідко радянські аніматори знімали дуже моторошні й зовсім не дитячі картини.

Про 6 найстрашніших радянських мультфільмів, від яких ставало лячно навіть дорослим – написав у своєму блозі на Live Journal білоруський блогер Максим Мирович.

"Премудрий Пічкур", 1979 рік

Фото: livejournal.com

Даний мультфільм був знятий аніматором Сергієм Алімовим у 1979 році за класичною казкою Салтикова-Щедріна. За словами Мировича, його ніколи не можна показувати дітям.

"Не знаю, чим і в якому вигляді надихався аніматор Сергій Алімов, але у 1979 році він зняв за класичною казкою Салтикова-Щедріна справжній хоррор зі страшними кістлявими рибами та синтезаторною музикою Володимира Мартинова, яка більше би підійшла для озвучування якогось містичного трилера на кшталт "Чужого". Дітям це показувати не можна ніколи", – зазначив блогер.

"Розлучені", 1980 рік

Фото: livejournal.com

Цей мультфільм вийшов на радянські екрани у 1980 році. Він був знятий за мотивами казки "Три товстуни". За словами блогера, картина "Розлучені" неймовірно страшна і рятує її лише красива музика композитора Геннадія Гладкова.

"У цьому ляльковому мультфільмі була якась неймовірно гнітюча атмосфера – величезні темні кімнати, сині набряклі пики Трьох Товстунів і страшні металеві птахи, які оточували спадкоємця Тутті. Мультфільм трішки скрашувала красива музика та пісні Геннадія Гладкова, які існують немов окремо від відеоряду", – розповів Мирович.

"Халіф-лелека", 1981 рік

Фото: livejournal.com

У мультфільмі "Халіф-лелека" розповідається про всемогутнього халіфа, який розчарувався в житті. Одного разу, в його руки потрапляє чарівний порошок, вдихнувши який можна перетворитися в будь-яку тварину. Але є одне правило: ні в якому разі не можна сміятися. Якщо людина, яка використовує порошок, почне сміятися – вона забуде чарівне слово "Мутабор" і назавжди залишиться твариною.

"Даний мультфільм виглядає моторошно навіть зараз. У вісімдесяті роки ходила міська легенда, як одна дівчинка писала у себе на нозі кульковою ручкою слово "Мутабор", щоб звільнитися від чар, якщо раптом теж перетворитися в лелеку й потрапить у страшний світ цього мультфільму", – поділився Мирович.

"Безкриле гусеня", 1987 рік

Фото: livejournal.com

За словами блогера, мультфільм "Безкриле гусеня" – це чукотський хоррор про подорож в царство мертвих, який закінчувався дивною післямовою: "Ось знову народилося гусеня. Тепер не буде спати".

Мультик був знятий у 1987-му році, а його відеоряд містив традиційну чукотську музику. На початку дев'яностих цю картину часто включали в денні випуски мультфільмів.

"Діагол" (Кріт і яйце), 1987 рік

Фото: livejournal.com

Мирович зазначає, що цей мультфільм також має моторошний сюжет. У ньому розповідається про крота, який спілкується з пташеням, яке ще не вилупилося, через шкаралупу яйця. В ході діалогу вони доходять згоди в питанні, що світ – темне і незручне місце. Після чого кріт з'їдає свого нового друга.

"Похмурий і безрадісний мультфільм", – заявив блогер.

"Ведмідь липова нога", 1990 рік

Фото: livejournal.com

"Здається, єдиним завданням мультфільму "Ведмідь липова нога", було налякати того, хто це буде дивитися. За сюжетом доброго дитячого мультика – дід відпиляв ведмедю ногу і з дня на день чекає його помсти... Жах, загалом", – зазначив Мирович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський блогер Максим Мирович розповів про вісім фільмів, які були заборонені в СРСР.