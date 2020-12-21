Найпопулярнішим серіалом на Netflix у 2020 році став "вірусний" мультик для дітей

Мультиплікаційний серіал для дошкільнят "CoComelon: Пісні для дітей" став найпопулярнішим проєктом Netflix у 2020 році.

Відповідний рейтинг з 30 серіалів, які найбільше переглядають на платформі, склали аналітики Reelgood, передає видання Business Insider. До речі, інсайдери зазначили, що це варто було прогнозувати, адже на карантині мільйони батьків опинились на самоізоляції з малечою.

Мультфільм "CoComelon: Пісні для дітей" netflix.com

На другому і третьому місцях у цьому топі опинилися серіали "Офіс" та "Хід королеви". Також в список потрапили "Король тигрів", "Озарк", "Зовнішні мілини", "Академія Амбрелла", "Кобра Кай", "Любов сліпа" та інші стрічки.

Кадр з серіалу "Офіс" film.ru

Кадр з серіалу "Хід королеви" pinterest.com

У топ-30 найпопулярніших серіалів Netflix також увійшли:

"Аватар: Останній захисник"

"Всі мої американці"

"Шіттс Крик"

"Привиди маєтку Блай"

"Ретчед"

"13 причин чому"

"Емілі в Парижі"

"Бебі Бос: знову в справі"

"Підлога – вулкан" – реаліті-шоу

"Джеффрі Епштейн: Непристойно багатий"

"Безсоромні" 11 сезон

"Корона" 4 сезон

"Мертвий для мене"

"Випробування Габріеля Фернандеса"

"Велике британське хлібопекарське шоу" – реаліті-шоу

"Далеко"

"Люцифер" 5 сезон

"Космічні війська"

"Останній танець"

"Проклята"

Кадр з серіалу "Озарк" film.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на стрімінговой платформі Netflix вийшов анімаційний мультфільм "Губка Боб: втеча Губки" з повноцінним українським дубляжем.