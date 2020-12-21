Найпопулярнішим серіалом на Netflix у 2020 році став "вірусний" мультик для дітей
Мультиплікаційний серіал для дошкільнят "CoComelon: Пісні для дітей" став найпопулярнішим проєктом Netflix у 2020 році.
Відповідний рейтинг з 30 серіалів, які найбільше переглядають на платформі, склали аналітики Reelgood, передає видання Business Insider. До речі, інсайдери зазначили, що це варто було прогнозувати, адже на карантині мільйони батьків опинились на самоізоляції з малечою.
На другому і третьому місцях у цьому топі опинилися серіали "Офіс" та "Хід королеви". Також в список потрапили "Король тигрів", "Озарк", "Зовнішні мілини", "Академія Амбрелла", "Кобра Кай", "Любов сліпа" та інші стрічки.
"Аватар: Останній захисник"
"Всі мої американці"
"Шіттс Крик"
"Привиди маєтку Блай"
"Ретчед"
"13 причин чому"
"Емілі в Парижі"
"Бебі Бос: знову в справі"
"Підлога – вулкан" – реаліті-шоу
"Джеффрі Епштейн: Непристойно багатий"
"Безсоромні" 11 сезон
"Корона" 4 сезон
"Мертвий для мене"
"Випробування Габріеля Фернандеса"
"Велике британське хлібопекарське шоу" – реаліті-шоу
"Далеко"
"Люцифер" 5 сезон
"Космічні війська"
"Останній танець"
"Проклята"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на стрімінговой платформі Netflix вийшов анімаційний мультфільм "Губка Боб: втеча Губки" з повноцінним українським дубляжем.