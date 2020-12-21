Найпопулярнішим серіалом на Netflix у 2020 році став "вірусний" мультик для дітей

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Кіно
2,4 т.
Мультфільм 'CoComelon: Пісні для дітей'

Мультиплікаційний серіал для дошкільнят "CoComelon: Пісні для дітей" став найпопулярнішим проєктом Netflix у 2020 році.

Відповідний рейтинг з 30 серіалів, які найбільше переглядають на платформі, склали аналітики Reelgood, передає видання Business Insider. До речі, інсайдери зазначили, що це варто було прогнозувати, адже на карантині мільйони батьків опинились на самоізоляції з малечою.

Мультфільм "CoComelon: Пісні для дітей"

На другому і третьому місцях у цьому топі опинилися серіали "Офіс" та "Хід королеви". Також в список потрапили "Король тигрів", "Озарк", "Зовнішні мілини", "Академія Амбрелла", "Кобра Кай", "Любов сліпа" та інші стрічки.

Кадр з серіалу "Офіс"
Кадр з серіалу "Хід королеви"

У топ-30 найпопулярніших серіалів Netflix також увійшли:

  • "Аватар: Останній захисник"

  • "Всі мої американці"

  • "Шіттс Крик"

  • "Привиди маєтку Блай"

  • "Ретчед"

  • "13 причин чому"

  • "Емілі в Парижі"

  • "Бебі Бос: знову в справі"

  • "Підлога – вулкан" – реаліті-шоу

  • "Джеффрі Епштейн: Непристойно багатий"

  • "Безсоромні" 11 сезон

  • "Корона" 4 сезон

  • "Мертвий для мене"

  • "Випробування Габріеля Фернандеса"

  • "Велике британське хлібопекарське шоу" – реаліті-шоу

  • "Далеко"

  • "Люцифер" 5 сезон

  • "Космічні війська"

  • "Останній танець"

  • "Проклята"

Кадр з серіалу "Озарк"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на стрімінговой платформі Netflix вийшов анімаційний мультфільм "Губка Боб: втеча Губки" з повноцінним українським дубляжем.

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