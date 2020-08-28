Найочікуваніші українські фільми осені 2020: що варто подивитися

Після відновлення роботи кінотеатрів багато режисерів підготували до показу свої новинки. Так, восени 2020 року любителям кіно варто очікувати 8 нових українських фільмів, які зможуть підкорити їх сюжетом і якісними кадрами.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав добірку найочікуваніших прем'єр українських фільмів осені 2020 року.

"Забуті"

Дата виходу – 3 вересня

Жанр – драма

Стрічка розповідає історію вчительки української мови Ніни, яка через роботу чоловіка не може виїхати з окупованого Луганська. А також сімнадцятирічного учня Андрія, який у результаті війни залишився сиротою, і намагається нагадати Україні, що він ще існує. В основі сюжету – історії реальних людей з окупованих територій на сході України та в Криму.

"Де ти, Адаме?"

Дата виходу – 3 вересня

Жанр – документальний

Сюжет фільму розгортається в стародавньому монастирі Дохіар на західному узбережжі гори Афон, на півострові Егейського моря. Цей півострів відданий у виняткове користування монахам східного християнства. Центральною фігурою стрічки став старець монастиря, ігумен Григорій, чий багаторічний досвід душпастирства нагородив його глибоким розумінням людської душі та її прагнення повернутися до стану, властивого людській природі Адама до гріхопадіння.

"Тарас. Повернення"

Дата виходу – 24 вересня

Жанр – історичний, романтичний

Фільм розповідає про останні три місяці заслання Тараса Шевченка в Казахстані. Того літа поет, засланий на військову службу в царську армію, отримує повідомлення від друзів із Петербурга: його помилував особисто цар Олександр II. Однак військове керівництво Новопетрівського форту не поспішає повідомляти Тарасу про це і видавати указ про звільнення. Мало того, таємний агент із Петербурга намагається зробити все, щоб поет залишився тут назавжди.

"Казка старого мельника"

Дата виходу – 24 вересня

Жанр – фентезі

Сюжет фільму створений за мотивами книги Сергія Ухачевського. Головні герої – Микола та Христина – повинні пройти чималі випробування. Закохані будуть протистояти злу, заручившись підтримкою односельчан.

"Фортеця Хаджибей"

Дата виходу – 15 жовтня

Жанр – історичний, пригоди

Події картини відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я. Козак Андрій повинен передати важливу інформацію в Стамбул. Для цього йому треба звільнити з в'язниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми. Молоді люди зважуються на ризиковану операцію.

"Червоний. Без лінії фронту"

Дата виходу – жовтень

Жанр – історичний, пригоди

За сюжетом фільму, студент Кременецького ліцею Данило Червоний разом зі своїми друзями чинить спротив польській владі, поширюючи листівки, що закликають до повстання. Юнацька боротьба зрештою набридає Червоному, який прагне до більш рішучих дій. Коли одного з друзів схоплює таємна поліція, хлопці йдуть на радикальні дії та зважуються на збройне протистояння.

Фільм "Червоний. Без лінії фронту" (фото – np.pl.ua)

"Атлантида"

Дата виходу – 5 листопада

Жанр – драма

"Атлантида" – фільм-антиутопія, дії якого розгортаються у 2025 році, "через рік після закінчення війни з Росією". Велика частина східної України перетворилася в пустелю, непридатну для життя людей. Відходи забруднили землю, інфраструктура зруйнована, а затоплені шахти отруїли колодязі та річки. Земля, за яку гинули люди, стає безжиттєвою забороненою зоною, подібною Чорнобилю.

"Інший Франко"

Дата виходу – осінь

Жанр – історичний, біографічний

В основі сюжету фільму – історія молодшого сина письменника Івана Франка Петра – співзасновника Пласту, авіатора Української Галицької армії, згодом депутата Верховної Ради УРСР. Під час перших днів німецько-радянської війни він був репресований радянською владою, вивезений до Сибіру, дорогою загинув за загадкових обставин.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український фільм "Віддалений гавкіт собак", про хлопчика, який живе на Донбасі під час війни, номінували на американську телепремію "Еммі".