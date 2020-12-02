Найочікуваніші серіали грудня 2020-го: список прем'єр

Перший місяць зими потішить не лише безліччю кінопрем'єр. Любителі серіалів також зможуть знайти, що подивитися.

З огляду на це OBOZREVATEL розповість про гарячі новинки та довгоочікувані продовження, які вийдуть у грудні 2020 року.

"Селена" (Selena: The Series)

Драматичний серіал розповідає історію життя, про творче становлення і трагічну смерть однієї з найуспішніших латинсько-американських виконавиць ХХ століття – Селени Кінтанілья-Перес. "Королева техано", як її називали, прожила дуже коротке, але неймовірно яскраве життя. Вона пройшла шлях від концертів у ресторанах до світової популярності, а загинула від рук найкращої подруги у віці 23 років.

Прем'єра – 5 грудня на Netflix.

"Ваша честь" (Your Honor)

За сюжетом, син відомого і шанованого судді з Нью-Орлеана Майкла Десіато збиває на смерть в автомобільній катастрофі людину. Справа ускладнюється тим, що хлопець зник із місця злочину. Десіато намагається захистити свого улюбленого сина й навіть порушує закон, приховуючи сліди злочину. Але ситуація для Майкла Десіато розжарюється до межі, адже загиблий в автокатастрофі – єдиний спадкоємець голови кримінального клану.

Прем'єра – 7 грудня на Showtime.

"Моторошні пригоди Сабріни" (The Chilling Adventures of Sabrina) – 4 сезон

У новому сезоні Сабріна знову боротиметься з Дияволом, але цього разу в неї буде чимала підтримка. Через те, що вона порушувала простір і час раніше, обидві її версії тепер можуть існувати одночасно. Тому юна відьма тепер і Королева пекла, і мешканка Ґріндейла, над яким нависла нова загроза.

Прем'єра відбудеться 31 грудня на Netflix.

"Аліса в Прикордонні" (Alice in Borderland)

Молоді ґеймери, одержимі комп'ютерними іграми, опиняються в спустошеному Токіо, наповненому різними пастками та випробуваннями. Хлопцям доведеться брати участь у небезпечних іграх, щоб вижити. Серіал оснований на однойменній манзі 2010 року.

Дата прем'єри – 11 грудня на Netflix.

"Брати Гарді" (The Hardy Boys)

Історія розповість про двох братів, які переїжджають у маленьке провінційне містечко Бріджпорт через сімейну трагедію. Хоч місцеві й стверджують, що тут тихо та спокійно, згодом життя братів сповнюється страшними, почасти містичними подіями. Невдовзі брати вирішують піти стопами батька, який почав розслідування якихось загадкових подій.

Прем'єра першого сезону – 5 грудня на Hulu.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився тизер українського серіалу "Секс, Інста і ЗНО", режисером якого став Антоніо Лукіч.