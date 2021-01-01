Найочікуваніші прем'єри 2021 року: трейлери та дати виходу

Більшість масштабних прем'єр, касових блокбастерів і навіть серіалів була перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Мільйони кіноманів нетерпляче чекають виходу таких фільмів, як "Дюна" з Тімоті Шаламе, "Чорна вдова" зі Скарлетт Йоганссон і безлічі інших, зйомки яких довго відкладали через карантин, а дату виходу на великі екрани зміщували. OBOZREVATEL зробив добірку найбільш очікуваних прем'єр, які вийдуть 2021 року.

Інфографіка найочікуваніших прем'єр 2021 року

Топ-5 прем'єр фільмів

1. "007: Не час помирати"

Дату виходу ювілейної 25-частини бондіани в 2020 році переносили ледь не тричі. У новому фільмі агента 007 Деніел Крейг зіграє востаннє. Він буде битися з головним лиходієм в особі Рамі Малека. Ця частина бондіани заграє новими феміністичними нотками, яких додасть картині сценаристка Фібі Уоллер-Брідж, авторка серіалу "Погань".

Прем'єра запланована на 2 квітня.

2. "Кінгс Мен"

Як і новий епізод про Джеймса Бонда, третю частину усіма улюбленої франшизи King's Man у рік пандемії переносили тричі. Події фільму відбуваються під час Першої світової війни, а в центрі сюжету розгортається історія становлення школи шпигунів King's Man.

Прем'єру запланували на лютий 2021 року, і в нас є всі надії незабаром побачити бездоганно вбраних Аарона Тейлора-Джонсона, Рейфа Файнса, Тома Холландера й інших не менш відомих акторів.

3. "355"

"355" – яскравий феміністичний блокбастер, який зняв режисер "Людей Ікс" і "Фантастичної четвірки" Саймон Кінберг. За сюжетом, найкращі спецагенти світу, яких грають Діана Крюгер, Пенелопа Крус, Джесіка Честейн і Люпіта Ніонго, об'єдналися, щоб урятувати світ від війни, яка насувається.

Фільм має вийти вже 14 січня.

4. "Чорна вдова"

Скарлетт Йоганссон і її Чорна вдова давно заслуговували на сольний вихід – і ось це сталося. Дія фільму відбуватиметься після подій кінокартини "Перший месник: Протистояння". Цього разу Наташа Романова муситиме самостійно впоратися з купою проблем і зустрітися зі своєю родиною.

Дата виходу "Чорної вдови" – 7 травня.

5. "Дюна"

На превелике розчарування фанатів, екранізацію культового роману Френка Герберта також перенесли на цілий рік. Режисером "Дюни" став Дені Вільньов, який зняв другу частину фільму "Той, що біжить по лезу", а головні ролі отримали такі зірки, як Тімоті Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа та інші.

Реліз "Дюни" відбудеться восени 2021 року.

Топ-5 серіальних прем'єр

1. "Ванда Віжн"

Довгоочікуваний ситком із героями "Месників" у виконанні Елізабет Олсен і Пола Беттані стане лідером серед серіальних прем'єр. В основі сюжету – доля Віктора Шейді і Ванди Максимової, що також відомі як Віжн та Багряна Відьма – сестра Ртуті й одна з наймогутніших супергероїнь у всесвіті мутантів. На глядачів чекає романтика й безліч кумедних ситуацій.

"Ванда Віжн" вийде 15 січня на платформі Disney +.

2. "Сокіл і Зимовий солдат"

Ще одна прем'єра від Marvel з'явиться на екранах 19 березня. Деталі сюжету творці тримають у таємниці, проте відомо, що дія серіалу відбуватиметься після фінальної битви з Таносом. Судячи з першого тизеру, на супергероїв Сема Вілсона з другом Бакі Барнсом чекають захопливі пригоди.

3. "Арсен Люпен"

Прем'єра кіноадаптації популярних детективів французького письменника Моріса Леблана про грабіжника Арсена Люпена відбудеться вже в січні 2021 року. 3-серійний детектив розповість історію злодія, який зібрався пограбувати Лувр. Головну роль виконав французький актор Омар Сі, зірка фільму "1+1", а режисером став Луї Летерьє, котрий зняв "Перевізника" й "Ілюзію обману".

4. "Койот"

Кримінальний серіал від Paramount розповість історію Бена Клеменса після виходу на пенсію. Знайшовши тунель для контрабанди, Клеменс виходить на слід злочинного генія, на котрого полював понад 30 років. Головну роль виконав зірка серіалу "ЩИТ" Майкл Чикліс.

Серіал вийде 7 січня.

5. "Вокер"

Уже 22 січня відбудеться перезапуск популярного серіалу 1990-х "Вокер, техаський рейнджер". Тепер роль Чака Норріса виконає зірка "Надприродного" Джаред Падалекі, а його супутницею стане Ліндсі Морган – одна з головних героїнь популярного серіалу "Сотня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі 5 головних фільмів, прем'єру яких зірвав COVID-19. Добірку склали найбільш довгоочікувані кінокартини, показ яких було перенесено через пандемію.