Кращі серіали червня 2020 року: топ-10. Трейлери

У травні 2020 року на українському телебаченні вийшло кілька нових серіалів, які встигли завоювати любов телеглядача. Однак червень буде не менш успішним у цьому плані.

Так, цього місяця на глядача чекає четвертий сезон драматичного "13 причин чому", другий сезон "Політика", вихід серіалів "З любов'ю, Віктор", "Перрі Мейсон", "Я зникну в темряві" та інші гідні проекти. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL розповість про десяток головних серіалів червня.

1. "Схрещені мечі"

Анімаційний серіал для дорослих про добродушного Патріка, який отримав шанс з селянина стати зброєносцем в королівському замку.

2. "Я зникну в темряві"

Екранізація однойменної книги Мішель Макнамари про пошук насильника та вбивці режисера Ліз Гарбус.

3. "Йеллоустоун"

Сім'я Даттон живе в Монтані на одному з найбільших в США ранчо, межує з відомим національним парком. Глава сім'ї змушений весь час боротися за свою землю, на яку претендують парк, індіанці з резервації та забудовники. У головній ролі – лауреат "Оскара" Кевін Костнер.

4. "Сутінкова зона"

Перезапуск культового серіалу, який Rolling Stone називає одним з найкращих в історії американського телебачення.

5. "Політик"

Другий сезон американського комедійного серіалу про дивний намір людей іти в політику. У головній ролі – зірка Бродвею Бен Платт, в ролі його мами – Гвінет Пелтроу.

6. "Чикаго"

Історія про те, як одне вбивство впливає на афроспільноту Чикаго. Перший сольний проект Ліни Вейт, сценариста та актриси "Майстри не на всі руки".

7. "13 причин чому"

4-й сезон серіалу, сюжет якого обертається навколо самогубства старшокласниці Ханни Бейкер, яка наклала на себе після ряду зґвалтувань і булінгу з боку її нових однокласників.

8. "Пітьма"

Дія розгортається у вигаданому містечку Віндена в Німеччині та розповідає про чотири сім'ї, історії яких тісно переплітаються одна з одною, а також з минулим, сьогоденням і майбутнім міста.

9. "Перрі Мейсон"

Нова адаптація історій про детектива Перрі Мейсона в Лос-Анджелесі 30-х років. У головній ролі – зірка "Американців", лауреат "Еммі" Меттью Різ.

10. "З любов'ю, Віктор"

Серіал про підлітка на ім'я Віктор, який стоїть на роздоріжжі свого життя, намагаючись визначитися з сексуальною орієнтацією.

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