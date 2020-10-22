Найкращі серіали 2020 року: що обов'язково потрібно подивитися

Дедалі більше і більше людей останнім часом віддають перевагу серіалам, а не фільмам. Із захопливими сюжетами, з яскравими персонажами та несподіваними розв'язками.

З огляду на це OBOZREVATEL підготував добірку найцікавіших закордонних серіалів 2020 року, які можна дивитися на одному диханні.

"Сестра Ретчед"

Події серіалу відбуваються у 1947 році. За сюжетом, медсестра Ретчед після подій Другої світової війни влаштувалася працювати в психлікарню, де проводили експерименти над пацієнтами. Згодом медсестра перетворюється в жорстоку людину й отримує задоволення від страждань пацієнтів.

Кадр з серіалу "Сестра Ретчед" film.ru

"Дракула"

Англійський адвокат на ім'я Джонатан Гаркер, відомий завдяки своїй винахідливості, отримує від керівника нове завдання. Він повинен покинути свої рідні краї та відправитися в далеку Трансільванію для того, щоб роздобути вигідний для компанії контракт. Бос Джонатана впевнений, що ніхто в його фірмі не впорається краще, ніж впевнений у собі та дуже працьовитий Гаркер, здатний домовитися з будь-яким клієнтом.

Опинившись в Трансільванії, персонаж серіалу "Дракула" стикається з місцевими легендами та забобонами. Мешканці тутешніх місць впевнені в тому, що в нічний час доби по околицях гуляють вампіри й вовкулаки. Але Джонатан вважає всі ці розповіді лише фантазією темних людей.

Кадр з серіалу "Дракула" fatcatslim.ru

"Емілі в Парижі"

"Емілі в Парижі" – новий комедійно-драматичний вебсеріал від Netflix з Лілі Коллінз в головній ролі. Картина розповідає про американку на ім'я Емілія, яка відправляється в Париж в пошуках роботи. Дівчині доведеться зіткнутися з місцевою культурою, завести нові знайомства і знайти кохання.

Кадр з серіалу "Емілі в Парижі" spletnik.ru

"Місіс Америка"

Дія серіалу, заснованого на реальних подіях, розгортається у 70-і роки. Сюжет його присвячений протистоянню юристки Філліс Шлафлі, відомої своїми консервативними поглядами, і прихильниць поправки до конституції про рівноправність чоловіків та жінок. Головні ролі виконають Кейт Бланшетт і Елізабет Бенкс.

Кадр з серіалу "Місіс Америка" kg-portal.ru

"Незнайомка"

Дія серіалу розгортається в маленькому англійському містечку, де батько щасливого сімейства Адам Прайс зустрічає незнайому дівчину, яка знає великий секрет його дружини. Водночас в місті починають відбуватися загадкові події: посеред вулиці знаходять обезголовлену альпаку, а в лісі – зниклого напередодні підлітка без свідомості та одягу. Розслідувати справу береться детектив Шівон Фіннеран, але з кожним днем вона стає все більш неймовірною.

Кадр з серіалу "Незнайомка" pinterest.com

"Проклята"

У центрі сюжету фентезійної казки юна дівчина Німуе, що володіє таємничим даром. Познайомившись з молодим найманцем Артуром, вона відправляється разом з ним на пошуки загадкового старця Мерліна, щоб передати йому древній меч.

Кадр з серіалу "Проклята" Netflix

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Netflix відбулася прем'єра британського детектива "Енола Голмс" про 16-річну сестру Шерлока. За сюжетом вона розшукує раптово зниклу матір, а старші брати їй у цьому ніяк не допомагають і навіть намагаються перешкодити.