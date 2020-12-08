Популярні новорічні мультфільми, які дивилися в СРСР: топ-10

Напередодні зимових свят хочеться трохи більше настрою і справжнього дива. У цьому допоможуть новорічні радянські мультфільми, які ви можете подивитися разом зі своєю сім'єю.

Ці картини популярні і на сьогоднішній день. Дорослі та діти дивляться їх з інтересом і повністю занурюються у новорічну казку. Детальніше про кожен мультфільм – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Дванадцять місяців

Одного зимового вечора, коли на вулиці жахливий холод, зла мачуха відправила свою пасербицю в ліс за пролісками і в цей момент у неї починаються пригоди...

Рукавичка

Дівчинка мріє завести собі собаку, але сувора мама не дозволяє. У підсумку дівчинка йде до сусідів, у яких є чорний собака, і просить у них цуценя. Але він у квартирі зробив калюжу, і на вимогу мами дівчинці довелося повернути його сусідам...

Ніч перед Різдвом

Коваль Вакула, який закоханий у красуню Оксану, осідлав чорта, долетів на ньому до міста Санкт-Петебург і дістався до самої імператриці. Все це він робить для того, щоб привернути до себе уваги і любов примхливої дівчини.

Лускунчик

У будинок з'їжджаються на ялинку діти з багатих сімей. За їх святом спостерігає дівчинка-служниця. Після цього вона бачить іграшку лускунчика, якого їй стає шкода. У підсумку він раптово оживає і розповідає головній героїні про своє минуле.

Сніговик-поштовик

Напередодні Нового року Дідові Морозу пишуть лист діти з проханням надіслати їм ялинку до свята, а також вони ліплять Сніговика, який повинен віднести послання. Але раптово Сніговик оживає і разом з цуценям відправляється на пошуки Діда Мороза...

Сніжна королева

Гном-чарівник розповідає історію про дітей Кай та Герду, які люблять одне одного як брат і сестра. Одного разу бабуся Герди повідала їм історію про Снігову королеву, яка насилає снігові хуртовини...

Мороз Іванович

Історія про Мороза Івановича, який одного разу заглянув у село, в якій жили дві сестри з бабусею. Одна – працьовита, а інша – лінива. І головний герой вирішив зачарувати їх колодязь...

Умка

Біле ведмежа дізнається про існування людей і багато розпитує про них. Мама-ведмедиця розповідає все, але застерігає його. Після цього Умка знайомиться з хлопчиком-чукчою і між ними зав'язується дружба...

Дід Мороз і літо

Одного разу Дід Мороз, відправившись у дорогу з мішком подарунків для дітей, випадково дізнається, що буває літо, про яке він нічого не знає...

Падав торішній сніг

Головний герой жадібний чоловік дуже любить пиво і постійно потрапляє в дурні ситуації. Історія починається з того, що дружина посилає його принести з лісу ялинку на Новий рік. Але ліс – казкове місце, повне несподіваних подій і перетворень...

Як повідомляв OBOZREVATEL, ялинка – головний атрибут новорічних свят і її декоруванню приділяється особлива увага. Покровителем 2021 року буде Білий Металевий Бик, і щоб його задобрити, в декорі будинку краще віддавати перевагу світлим, спокійним і пастельним тонам, металевим деталям і мінімалізму.