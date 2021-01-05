Найкращі фільми 2020 року, які ви могли пропустити

У 2020 році багато зйомок було перервано через спалахи коронавірусу на майданчиках, а самі фільми переносили кілька разів через закриті кінотеатри.

Деяким кінострічкам все ж вдалося вийти в прокат і засвітитися на великих екранах між локдаунами. В наш список потрапили фільми абсолютно різних жанрів, серед яких бойовик, фантастична романтична комедія, наукова фантастика та інші. OBOZREVATEL зібрав найбільш захопливі фільми, прем'єру яких ви, швидше за все, пропустили у 2020 році.

1. "Диявол завжди тут"

Рейтинг IMDb: 7.10

Цей трилер вийшов на платформі Netflix в жовтні та вже зібрав масу позитивних відгуків критиків і глядачів не тільки завдяки зірковому акторському складу (в головних ролях знялися Том Холланд і Роберт Паттінсон ), але й абсолютно унікальному сюжету. Дії відбуваються в штаті Огайо в маленькому містечку. Невтішний Віллард Рассел молить небеса про порятунок і зводить хрест за будинком, неначе святилище, щоб врятувати дружину, яка помирає. Цей хрест червоною ниткою проходить через розповідь і впливає на долю сина Вілларда.

2. "Тенет"

Рейтинг IMDb: 7.80

Новий шпигунський трилер Крістофера Нолана з Робертом Паттінсоном і Джоном Девідом Вашингтоном у головних ролях. Фільм розповідає про маніпуляції з часом і еволюцію людства, а дія розгортається в семи різних країнах. Цікаво, що сюжет починається з теракту в київському оперному театрі, після якого британська розвідка об'єднується з ЦРУ, щоб протистояти російському олігархові.

3. "Джентльмени"

Рейтинг IMDb: 7.90

Цей фільм вийшов на початку 2020 року. Талановитий випускник Оксфорда, якого зіграв Меттью МакКонахі, придумав нелегальну схему збагачення на маєтках збіднілих англійських аристократів. Йому доведеться зіткнутися віч-на-віч з жорсткими джентльменами, які хочуть повернути собі гроші.

4. "Зависнути в Палм-Спрінгс"

Рейтинг IMDb: 7.40

Ця кумедна романтична комедія про переміщення в часі нагадує "День бабака", проте дія відбувається в пустелі, під палючим сонцем Палм-Спрінгс. Недалеко від місця проведення весілля знаходиться печера, в яку випадково потрапляють двоє запрошених гостей. До чого призведе їх постійне повторення одного і того ж дня, як зав'яжуться їх відносини – залишається тільки дивитися.

5. "Гренландія"

Рейтинг IMDb: 6.40

Фільм-катастрофа "Гренландія" з Джерардом Батлером не дасть занудьгувати глядачеві. У фільмі присутні й гострі сюжетні повороти, і спецефекти – все те, чого так бракує іншим фільмам 2020 року. Герої фільму спробують дістатися до єдиного бункера, який може врятувати їх від руйнівних уламків комети.

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