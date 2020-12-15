Найгарячіші та еротичні фільми в історії кіно: оприлюднено список

Софія Ковнір Кіно 13:46, 15.12.2020

Платформа OnBuy серед користувачів мережі провела голосування, у підсумку якого склала рейтинг фільмів, які є найеротичнішими стрічками в історії кіно.

Так, у переліку є такі відомі картини як "50 відтінків сірого", "Жорстокі ігри" і багато інших. Про це повідомляє видання The Sun. Детальніше про кожен фільм – читайте далі в матеріалі.

"Основний інстинкт"

  • Головний герой детектив Нік Каррен веде розслідування жорстокого вбивства багатої рокзірки, під час якого у нього зав'язуються стосунки з головною підозрюваною – загадковою письменницею Кетрін Трамелл...

"50 відтінків сірого"

  • Трилогія "50 відтінків сірого" є еротичним романом британської письменниці Е. Л. Джеймс. Він розповідає про історію стосунків між підприємцем Крістіаном Греєм і випускницею університету Анастейшею Стіл.

"Життя Адель"

  • Історія про юну дівчину, яка зустрічає жінку з незвичайною зовнішністю. Під враженням від нового знайомства дівчина вирішує, що їй теж необхідно пофарбувати волосся в яскраво-синій відтінок. У підсумку Адель полюбила не тільки новий колір, але і володарку синього волосся...

"З широко заплющеними очима"

  • Білл і Еліс Харфорд – подружжя, що справляє враження щасливих людей, які живуть своїм розміреним життям у повному достатку. Але за фасадом ідеальних стосунків ховаються потоки ревнощів, незадоволеності та таємних бажань.

"Жорстокі ігри"

  • Себастьян – щасливий серцеїд, що спокушає дівчат і потім їх кидає. Свої пригоди він фіксує в особистому щоденнику. Його сестра Кетрін теж розважає себе різноманітними інтрижками. Їх об'єднує цинізм та амбітність.

Увесь список найпопулярніших фільмів

  • "Пов'язана"

  • "Краса по-американськи"

  • "Секретарка"

  • "Секс по дружбі"

  • "Більше, ніж секс"

  • "Непристойна пропозиція"

  • "Скандальний щоденник"

  • "Вікі Крістіна Барселона"

Фільм "Секс по дружбі"
www.film.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий фільм "9 1/2 тижнів", який випустили у 1986 році, порівняли з популярною стрічкою "50 відтінків сірого".

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