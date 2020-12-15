Найгарячіші та еротичні фільми в історії кіно: оприлюднено список
Платформа OnBuy серед користувачів мережі провела голосування, у підсумку якого склала рейтинг фільмів, які є найеротичнішими стрічками в історії кіно.
Так, у переліку є такі відомі картини як "50 відтінків сірого", "Жорстокі ігри" і багато інших. Про це повідомляє видання The Sun. Детальніше про кожен фільм – читайте далі в матеріалі.
"Основний інстинкт"
Головний герой детектив Нік Каррен веде розслідування жорстокого вбивства багатої рокзірки, під час якого у нього зав'язуються стосунки з головною підозрюваною – загадковою письменницею Кетрін Трамелл...
"50 відтінків сірого"
Трилогія "50 відтінків сірого" є еротичним романом британської письменниці Е. Л. Джеймс. Він розповідає про історію стосунків між підприємцем Крістіаном Греєм і випускницею університету Анастейшею Стіл.
"Життя Адель"
Історія про юну дівчину, яка зустрічає жінку з незвичайною зовнішністю. Під враженням від нового знайомства дівчина вирішує, що їй теж необхідно пофарбувати волосся в яскраво-синій відтінок. У підсумку Адель полюбила не тільки новий колір, але і володарку синього волосся...
"З широко заплющеними очима"
Білл і Еліс Харфорд – подружжя, що справляє враження щасливих людей, які живуть своїм розміреним життям у повному достатку. Але за фасадом ідеальних стосунків ховаються потоки ревнощів, незадоволеності та таємних бажань.
"Жорстокі ігри"
Себастьян – щасливий серцеїд, що спокушає дівчат і потім їх кидає. Свої пригоди він фіксує в особистому щоденнику. Його сестра Кетрін теж розважає себе різноманітними інтрижками. Їх об'єднує цинізм та амбітність.
Увесь список найпопулярніших фільмів
"Пов'язана"
"Краса по-американськи"
"Секретарка"
"Секс по дружбі"
"Більше, ніж секс"
"Непристойна пропозиція"
"Скандальний щоденник"
"Вікі Крістіна Барселона"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий фільм "9 1/2 тижнів", який випустили у 1986 році, порівняли з популярною стрічкою "50 відтінків сірого".