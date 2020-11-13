Найчорніша комедія осені "Химери" вийшла в український прокат: про що фільм і хто головні герої

А ви готові до найчорнішої комедії цієї осені? 12 листопада в широкий український прокат вийшов новий слешер від Blumhouse - "Химери". Режисером проекту став Крістофер Лендон, який раніше зняв 2 частини фільму "Щасливий день смерті".

Фільм "Химери" розповідає про 17-річну школярку на ім'я Міллі, яка мало не стає жертвою серійного маніяка, а в результаті взагалі міняється з ним тілами. Героїня дізнається, що у неї є 24 години, щоб повернути все назад. Але ситуація загострюється ще й тим, що в тіло Міллі вселяється той самий маніяк, що прагне помсти...

Не очікували такого повороту подій?

Глядачі скажуть, що бачили безліч фільмів зі схожим сюжетом, але більшість з них були комедіями. "Химери" беруть за основу цю ідею, але перевертають все з ніг на голову. Творцям стрічки вдалося придумати трилер, де майстерно переплітаються і похмурий хорор, і трешовий гумор.

Головні ролі у фільмі дісталися Вінсу Вону і Кетрін Ньютон.

"Виклик, з яким доводиться мати справу режисерові під час роботи над подібним за жанром фільмом, - це як зробити так, щоб стрічка вийшла оригінальною, чіпкою і цікавою. І в цьому полягала моя задача. Перш ніж приступити до зйомок, я намагався поглянути на давно знайому історію зовсім іншими очима. Привнести в неї щось сучасне. І, здається, у мене це непогано вийшло", - розповідає режисер Крістофер Лендон.

Головна героїня фільму - Міллі - занурена в свій власний світ. Все, що її цікавить, - це закінчення школи, випускні іспити і кращі друзі. Роль Міллі зіграла актриса Кетрін Ньютон, яка раніше знімалася в серіалі "Велика маленька брехня" від HBO.

Роль Міллі зіграла актриса Кетрін Ньютон, зірка серіалу "Велика маленька брехня"

"Міллі змусила мене згадати про те, якою я була в старшій школі. Моя героїня старанно намагається закінчити школу, а обмін тілами з серійним маніяком ну вже зовсім не вписується в її плани... Але з нею це відбувається, і тепер їй потрібно стати більш сміливою і відважною, щоб повернути власне тіло і захистити друзів від жорстокого безумця", - розповідає Кетрін Ньютон.

Роль "М'ясника" дісталася акторові Вінсу Вону. Він грає серійного вбивцю, мета якого - полювання на підлітків.

"Він дуже непередбачуваний, небезпечний і з ним краще не жартувати. Випадково до його рук потрапляє старовинний кинджал, який стає його головною зброєю. Але мій герой навіть не підозрює, яку силу він має", - розповідає Вінс Вон.

"Вінс фантастично впорався зі своєю роллю. Ми були в повному захваті від того, як він влився в образ: його міміка, жестикуляція і навіть звички стали такими, як у дівчини-підлітка. Було неймовірно смішно спостерігати за ним на знімальному майданчику", - ділиться емоціями режисер.

"Я намагався відіграти на всі сто, постійно уявляв, що б відчула 17-річна дівчина, якби опинилася в моєму тілі, - сміється Вінс Вон. - Мені подобається, що ця роль відрізняється від усього, що я робив раніше. Комедійний хорор - досить цікавий жанр, і, як на мене, дивитися слешер з елементами комедії набагато приємніше. Кріс пройшов неймовірний шлях у створенні цього фільму. Його енергія і ентузіазм заряджали нас протягом усього періоду зйомок. З самого початку він чітко розумів, яким він бачить фільм, як повинні грати актори. А ще він дуже тонко відчуває, чого хочуть глядачі ".

"Сподіваємося, все залишаться задоволеними", - доповнює Крістофер Лендон.