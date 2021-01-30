Найбезглуздіші кіноляпи та помилки в популярних фільмах: топ-6

Якими б уважними не були творці фільмів, без помилок і кіноляпів не обходиться жодна стрічка. Це може бути використання невірних дат, зміна положення предметів або ж нелогічно продумані деталі сюжету.

Як повідомляє видання BuzFeed, глядачі помітили такі "похибки" в багатьох відомих фільмах. Серед яких "Круті дівчата", "Бойфренд з майбутнього", "Правила зйому: метод Хітча" та інші.

Так, в музичному фільмі "Чарівник країни Оз", волосся головної героїні Дороті повністю змінює довжину протягом усієї стрічки. Глядачі помітили, що такий кіноляп допускали й під час однієї сцени.

Фільм "Чарівник країни Оз" buzzfeed.com

У фільмі "Круті дівчата" Кейді випадково лякає своїх друзів, і вони просипають попкорн по всьому дивану. У наступному кадрі попкорн спокійно лежить собі в мисці.

Фільм "Круті дівчата" buzzfeed.com

У стрічці "Класний мюзикл 2" Чад під час бейсбольного матчу виконує пісенно-танцювальний номер. До речі, в композиції хлопець розповідає про те, як він не танцює.

Фільм "Класний мюзикл 2" buzzfeed.com

Щось незрозуміле діється з обличчям Вілла Сміта в "Правилах зйому: Метод Хітча". Спочатку у його героя розпухає одна сторона обличчя, а потім – інша.

Фільм "Правила зйому: Метод Хітча" buzzfeed.com

У фільмі "Це прекрасне життя" могила Гаррі повинна була вказувати на те, що він помер у віці 9 років. Але роки на могилі означають, що йому було 8 років, коли він помер.

Фільм "Це прекрасне життя" buzzfeed.com

Головний герой фільму "Бойфренд з майбутнього" Тім в одній зі сцен дізнається, що не може повернутися в часі до того, як народилися його діти, тому що це змінить їх. Але пізніше він і його батько повертаються в той час, коли він сам був дитиною, і нічого поганого не відбувається.

Фільм "Бойфренд з майбутнього" buzzfeed.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новому фільмі Тарантіно знайшли грубий кіноляп. Так, у фільмі "Одного разу в Голлівуді" годинник на руці героя Бреда Пітта з'явився в 1970 році, а дія кінострічки розгортається в 1969-му.