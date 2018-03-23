На зйомках фільму з Брюсом Віллісом трапилася смертельна трагедія

У Нью-Йорку пожежний Майкл Девідсон помер у лікарні через травми, отримані під час зйомок фільму Едварда Нортона "Сирітський Бруклін" з Брюсом Віллісом у головній ролі.

В результаті пожежі на зйомках постраждали п'ятеро людей, серед них ще два пожежних у важкому стані, пише Reuters.

Займання сталося в барі St. Nick's Jazz Pub. Десятки членів знімальної групи працювали в будівлі, коли помітили дим на знімальному майданчику і подзвонили в пожежну службу, йдеться в заяві.

Девідсону було 37 років. Він працював у пожежній частині Нью-Йорка 15 років. Його колеги розповіли, що під час гасіння пожежі всередині бару він відокремився від групи, пізніше його знайшли без свідомості на підлозі.

Крім Вілліса, в "Сирітському Брукліні" знімаються Віллем Дефо і Алек Болдуін. Нортон також виконав одну з ролей у фільмі.

Як писав "Обозреватель", на зйомках фільму "Ворошиловград" за мотивами роману Сергія Жадана вибухнув бензовоз.