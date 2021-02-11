На Obozrevatel TV стартує серіал "Бюро легенд": про що картина

16 лютого на телеканалі Obozrevatel TV відбудеться прем'єра шпигунського серіалу "Бюро легенд".

У 2016 році стрічка принесла найвищий дохід за кордоном, поваливши Les RevENTS, а в 2019 році New York Times назвав її "найрозумнішим і заслуговуючим довіри шпигунським серіалом в світі".

Другий сезон загадкової історії отримав ще більше позитивних відгуків. Телерама описує картину як "захоплюючу, інтерпретовану і виконану місію".

Сюжет заснований на реальних подіях. Він розповідає про повсякденне життя і місію агентів Генерального директорату зовнішньої безпеки Франції.

"Бюро легенд" готує і відповідає за роботу агентів під прикриттям, які відправляються на довгострокові місії в Північну Африку і на Ближній Схід.

Протягом багатьох років вони живуть під видуманими іменами, щоб мати можливість виявляти і вербувати хороші розвідувальні джерела.

Цей серіал сподобається любителям американського Homeland. А тим, хто не належить до його прихильників, картину треба подивитися хоча б із тієї причини, що в ній грає Матьє Кассовіц. Востаннє актор знімався в серіалах більш ніж 10 років тому. Також у шпигунській історії задіяні Жан-П'єр Дарруссен, Сара Жиродо, Флоранс Луарі, Жиль Коен, Жуль Саго, Олександр брасом, Леа Дрюкер і інші.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Бразилії зняли серіал і показали українців як "нечисту силу". У кінострічці "Бездушні" українці постали з містичної сторони. Дата релізу фільму відбулася в жовтні 2020 року, тому картина доступна в мережі.