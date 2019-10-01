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1 жовтня • оновлено в 16:27
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Серіал ''Селище янголів'': дивіться містичний детектив на ObozTV

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Містичний детективний серіал "Селище янголів" вийде в ефірі телеканалу ObozTV. Він буде транслюватися з 4 жовтня по буднях, о 22:00.

Шведський телесеріал оповідає про те, які страшні і божевільні секрети можуть приховувати доброзичливі, на перший погляд, мешканці провінційної глибинки.

Віра нещодавно пережила розлучення. Вона має намір поміняти власне життя і для цього переїжджає в нове для себе місце далеко від цивілізації – селище Енгельбю (Селище янголів). Тут їй належить облаштуватися, відшукати нову роботу і ростити самій двох дітей.

Однак неприємності чекають на героїню вже на початку шляху – вона на своєму авто збиває дитину. Ланцюг подальших подій перетворює життя Віри в безперервний нічний жах. Що ж чекає попереду на родину, яка опинилася в цьому неспокійному місці?

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Комментарии на сайте не модерированы
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Раньше был хороший сериал про Украину. Назывался "Деревня дураков" Оказался пророческим.
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