На Netflix вийшов фільм "Енола Голмс": цікаві факти про детектив

На стрімінговій платформі Netflix відбулася прем'єра британського детектива "Енола Голмс" про 16-річну сестру Шерлока.

Головну героїню зіграла зірка "Дивні дива" Міллі Боббі Бравн. За сюжетом вона розшукує раптово зниклу матір, а старші брати їй в цьому ніяк не допомагають і навіть намагаються перешкодити (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Міллі Боббі Бравн на своїй сторінці в Instagram зізналася, що історія її героїні ще не закінчена. На її думку, Енола буде постійно розвиватися і є ще з'явиться на екрані. Актриса зазначила, що їй та режисеру Гаррі Бредбіру сподобалося працювати разом, і тому "це повинно статися".

Міллі Боббі Бравн в ролі Еноли Голмс. Газета.Ру

"Ми додали в цю історію оптимізм і гумор, але насправді вона про рівність статей. Так, є ще дещо, що потрібно розповісти. Вона ще не виросла, немає ніяких висновків", – сказала артистка.

Всі події фільму відбуваються у часи вікторіанської Англії, тому автори стрічки створили костюми для головних героїв, які відповідали тому часу. Головна героїня розповіла, що вбрання виглядало дуже ефектно, але битися в сукнях з корсетами було незручно.

Міллі Боббі Бравн розповіла про зйомки фільму. Instagram Міллі Боббі Бравн

Відзначимо, що фільм заснований на однойменній серії книг Ненсі Спрінгер. Продюсери вирішили спершу зняти фільм, адже історія про старшого брата Еноли Шерлока займає впевнені позиції в серіальній сфері.

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