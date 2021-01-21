На Netflix покажуть серіал 'Мистецтво шпигунства' про отруєння Бандери та Ющенка: у чому феномен стрічки

У середу, 20 січня, на стрімінговій платформі Netflix стартував показ нового серіалу "Мистецтво шпигунства" (Spycraft). У ньому розкажуть про історію вбивств Лева Ребета, Степана Бандери та отруєння експрезидента України Віктора Ющенка.

Так, у стрічці глядачі дізнаються про методи роботи спецслужб. Всього покажуть вісім серій. Детальніше про картину – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися трейлер, доскрольте до кінця сторінки).

У кінострічці розкажуть, як офіцер КДБ Богдан Сташинський отруїв Ребета і Бандеру газоподібним ціанітом.

Друга серія під назвою "Deadly Poisons" присвячена операціям російських і радянських спецслужб, які отруїли багатьох інших популярних особистостей по всьому світу.

Крім того, в серіалі покажуть, як експрезидента України Віктора Ющенка запросили на вечерю спецслужби та отруїли супом, в якому був діоксин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня на стрімінговій платформі Netflix відбулася прем'єра популярного серіалу "Люпен". У головній ролі знявся знаменитий актор Омар Сі.