На екрани вийде фільм про легендарну гру Mortal Kombat: стала відома дата прем'єри

На платформі HBO Max і екранах кінотеатрів вийде фільм "Смертельна битва", знятий за мотивами популярної гри Mortal Kombat. Прем'єра стрічки запланована на 16 квітня 2021 року.

Виробництво картини здійснює студія Warner Bros. За словами продюсера Тодда Гарнера, трейлер буде представлений тільки наступного року. Про це стало відомо на офіційній сторінці фільму в Twitter.

Так, спочатку картина повинна була вийти 15 січня 2021 року, але через пандемію COVID-19 прем'єра була перенесена.

Фільм "Смертельна битва" Twitter "Mortal Kombat Movie"

Зйомки стартували ще 15 вересня 2019 року у Південній Австралії і офіційно були завершені 13 грудня. Сюжет кінострічки поки невідомий.

Варто відзначити, що в фільмі "Смертельна битва" знялися такі відомі актори як Таданобу Асано, Луді Лін, Джессіка Макнемі, Мекхад Брукс і багато інших.

Нагадаємо, Mortal Kombat – це серія відеоігор у жанрі файтинг. Ігри спочатку розроблялися Midway Games для аркадних автоматів, а згодом були перенесені на інші платформи.

Персонажі Mortal Kombat Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році студія Warner Bros. планує випустити в кінотеатрах і на сервісі HBO Max 17 фільмів.