На екрани повертається "Хрещений батько 3": в мережі з'явився трейлер фільму
У мережі опублікували трейлер до довгоочікуваного оновленого фільму "Хрещений батько 3", який вийде в прокат вже 4 грудня цього року.
Це заключна частина знаменитої гангстерської саги, в якій триває розповідь про долю "сім'ї" дона Корлеоне. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі (його можна подивитися в кінці новини).
Сюжет фільму
Минуло 20 років після подій, описаних в попередній картині. Майкл Корлеоне намагається перейти в легальний бізнес. У 1979 році він переїжджає в Нью-Йорк, залишивши дітей на виховання Кей Адамс. Займаючись благодійністю, він заслужив нагороду від Папи Римського. На вручення цієї нагороди він запрошує своїх дітей і дружину, яку давно не бачив.
Його єдиний син Тоні Корлеоне не бажає вчитися на юриста і хоче стати артистом. Своє рішення він прийняв під впливом матері, яка розповіла про вбивство Фредо Корлеоне за наказом Майкла...
Цікаві моменти створення фільму "Хрещений батько 3"
Режисер картини Френсіс Форд Коппола особисто працював над створенням монтажу і змінив початок і кінець фільму.
Крім того, також змінені деякі кадри і репліки. Фахівці виконали покадровую реставрацію фільму, завдяки чому вдалося поліпшити якість звуку і зображення.
Одну з головних ролей зіграв популярний актор Аль Пачіно. Також відомо, що дочка самого режисера Софія Коппола зіграла дочку Майкла Корлеоне. Відзначимо, что в фільмі "Хрещений батько" в 1972 році вона грала його племінницю.
Ця роль повинна була дістатися Вайноні Райдер, але та відмовилася заради зйомок у фільмі "Едвард Руки-ножиці".
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