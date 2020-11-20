На екрани повертається "Хрещений батько 3": в мережі з'явився трейлер фільму

У мережі опублікували трейлер до довгоочікуваного оновленого фільму "Хрещений батько 3", який вийде в прокат вже 4 грудня цього року.

Це заключна частина знаменитої гангстерської саги, в якій триває розповідь про долю "сім'ї" дона Корлеоне. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі (його можна подивитися в кінці новини).

Сюжет фільму

Минуло 20 років після подій, описаних в попередній картині. Майкл Корлеоне намагається перейти в легальний бізнес. У 1979 році він переїжджає в Нью-Йорк, залишивши дітей на виховання Кей Адамс. Займаючись благодійністю, він заслужив нагороду від Папи Римського. На вручення цієї нагороди він запрошує своїх дітей і дружину, яку давно не бачив.

Його єдиний син Тоні Корлеоне не бажає вчитися на юриста і хоче стати артистом. Своє рішення він прийняв під впливом матері, яка розповіла про вбивство Фредо Корлеоне за наказом Майкла...

"Хрещений батько 3" вийде в прокат 4 грудня 2020 року 24 канал

Цікаві моменти створення фільму "Хрещений батько 3"

Режисер картини Френсіс Форд Коппола особисто працював над створенням монтажу і змінив початок і кінець фільму.

Крім того, також змінені деякі кадри і репліки. Фахівці виконали покадровую реставрацію фільму, завдяки чому вдалося поліпшити якість звуку і зображення.

Одну з головних ролей зіграв популярний актор Аль Пачіно. Також відомо, що дочка самого режисера Софія Коппола зіграла дочку Майкла Корлеоне. Відзначимо, что в фільмі "Хрещений батько" в 1972 році вона грала його племінницю.

Ця роль повинна була дістатися Вайноні Райдер, але та відмовилася заради зйомок у фільмі "Едвард Руки-ножиці".

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