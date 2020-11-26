"На добраніч, малюки" – 57 років: які мультфільми показували дітям в СРСР. Відео

У четвер, 26 листопада, відзначається день народження популярної дитячої телепередачі "На добраніч, малюки".

Хоча вперше вона вийшла в ефір 1 вересня 1964 року, історія її створення бере початок саме з листопада 1963-го, коли велася розробка проекту, придумувалися головні герої та декорації. У день народження "На добраніч, малюки" OBOZREVATEL пропонує згадати, які мультфільми показувала передача в різні роки.

Так, з початку існування в "На добраніч, малюки" транслювалися мультфільми виробництва "Союзмультфільм".

У 70-80-х, з кінця 90-х і по 2009 рік передача показувала мультфільми "Крот", "Казки мохів і папоротей" виробництва Чехословаччини, "Рекс", "Болек і Льолек" виробництва Польщі та інші.

У 1999 році в "На добраніч, малюки" транслювався частинами "Незнайка на Місяці", в 2003 році – "Карлик Ніс", а в 2006-му – "Добриня Микитич та Змій Горинич".

З 2004 по 2006 і з 2010 по 2015 рік у передачі показували мультсеріал "Смішарики", з 2006 – "Пригоди Лунтіка та його друзів", з 2009 – м/с "Маша і Ведмідь", з 2010 року – м/с "Фіксики", з 2011 року – м/с "Білка і Стрілка. Пустотлива сімейка" і "Барбоскіни", з 2015 року – "Ми-ми-мишки" та багато інших.

Як відомо, вперше "На добраніч, малюки" вийшла в ефір 1 вересня 1964 року. Знаменита пісня "Спят усталые игрушки" звучить у ній з самого початку.

Першим головним героєм "На добраніч, малюки" став Філя, потім, у 70-х роках, до нього приєдналися Степашка, Хрюша і Каркуша. Передачу вели відомі радянські ведучі: Валентина Леонтьєва, Володимир Ухін, Світлана Жильцова, Тетяна Судець, Тетяна Вєдєнєєва, Ангеліна Вовк та інші.

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