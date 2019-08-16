MULTIPLEX запустив GOOGLE PAY для онлайн покупок

У липні мережа кінотеатрів Multiplex запустила новий метод оплати для онлайн покупок - Google Pay.

Вже за перші два тижні використання клієнти мережі встигли оцінити можливість розрахунків за пару кліків, що вивело G Pay в топ популярних способів оплати.

"Це дуже круто, всі учасники проекту великі молодці. Ми любимо користувачів нашого Android програми та чекаємо всіх в кіно" - сказав генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex, Віталій Писаренко.

G Pay - інноваційний і надійний спосіб оплати, який клієнти використовують кожен день. Тепер же він доступний і на онлайн майданчиках Multiplex - сайті та додатку. Для покупки квитків і попкорну досить пари кліків.

Щоб ще більше кіноманів відкрили для себе зручність G Pay, мережа кінотеатрів Multiplex дарує попкорн за першу покупку квитків в кіно через додаток або на сайті Multiplex за допомогою G Pay.

Онлайн з Multiplex і Google Pay - акція стартувала 16 серпня 2019 года!

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