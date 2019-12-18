Multiplex проведе супербатл для мегафанов STAR WARS

Кінохолдинг Multiplex дарує подарунки за знання багатого Всесвіту франшизи "Зоряні війни".

Ви вважаєте, що знаєте якщо не все, але точно майже все про легендарні події, які відбулись давним-давно в далекій-далекій Галактиці – ця вікторина для Вас.

27 грудня о 16.00 розпочнеться онлайн-квіз, і це буде не просто тест, а справжня битва фанатів. Лише джедайська реакція, мудрість та Сила рівня Майстра Йоди допоможе виграти головний приз.

А головний приз від партнера акції АЛЛО – це Sony PlayStation.

Механізм участі: гравці вступають в битву одночасно о 16.00, 27.12, через посилання на онлайн-сторінці вікторини.

За подробицями акції можна слідкувати на сайті Multiplex та на сторінках кінохолдингу в соціальних мережах.

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