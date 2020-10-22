'Монахиня' і 'Сімейка Адамсів': 7 образів для Геловіна з культових фільмів жахів

Цукерки або смерть? На носі один з найжахливіших і масштабних свят – Геловін, який не так давно почали масштабно відзначати і в Україні 31 жовтня. OBOZREVATEL вирішив допомогти з вибором костюмів до цього шабашу і пропонує добірку з семи культових фільмів і серіалів останніх років, чиїх персонажів можна взяти за основу свого несамовитого образу!

Демон Балак / Закляття 2 / Прокляття Монахині

2016 - 2018

Фільм жахів "Закляття 2" розповідає продовження історії дослідників паранормальних явищ Еда і Лоррейн Уорреном. У цій частині франшизи з'являється один із знакових персонажів "Всесвіту Закляття" - привид Монахині, в обличчі якої героїв тероризує демон Балак. Глядачам настільки сподобався злий дух, що в 2018 році на екрани вийшов фільм "Прокляття Монахині", який відрізнявся ще більш похмурою атмосферою румунського монастиря, в якому і почалася історія демона. До слова, у 2021 році очікується продовження відомого хоррора.

Яскраві очі, бліда шкіра і злісна посмішка, а також чернечий чепчик - ось головна запорука успіху цього образу на Геловін.

Американська історія жахів

2011 - 2019

Як же можна обговорювати образи на Геловін і обійти стороною такий гучний проєкт режисера Райна Мерфі? В цьому серіалі настільки багато різних цікавих образів, що виділяти когось одного немає сенсу. Чого тільки вартий сезон "Фрік-шоу"! Тут і образ Етель Дарлінг - бородатої жінки, і людина-лобстер, і загадковий силач Венделл дель Толледо. Крім того, натхнення можна почерпнути і з сезону "Готель" – наприклад, повторити образ і костюм Графині Елізабет, яку зіграла Леді Гага.

Словом, цей серіал обов'язковий до перегляду напередодні самого жахливого свята в році, тому що велика кількість монстрів, фріків та привидів створить потрібну атмосферу.

Королеви крику

2015 – 2016

Цей серіал полюбився глядачам не тільки похмурою і зловісною атмосферою, але і найголовніше – чорним гумором! Адже розповідає він про серійного вбивцю, який ховається під виглядом талісмана університету – Червоного Диявола і мріє помститися дівчатам з сестринства "Каппа". Переслідування і загрози перемішалися з гострими жартами і пародією на знамениті фільми жахів, чим створили неймовірний симбіоз, який подарував світові щось свіже і нове в жанрі хорроров.

Для Геловіну пропонуємо вибрати образ талісмана – зловісного Червоного Диявола або ж Зеленого монстра, а також приміряти обличчя головної героїні саги – Шанель Оберлин і її подруг.

Дуже дивні справи

2016 – даний час

Цей серіал нагадує документальні фільми телеканалу ВВС про паранормальні явища і аномальні зони. Історія про те, як зникнення 12-річного хлопчика відкриває групі людей Виворіт світу: портал в паралельний вимір, де небезпек потрібно чекати звідусіль, а особливо - від головного персонажа саги, Тіньового Монстра. На Хеллоуїн пропонуємо вибрати образ дівчинки Одинадцять – головної героїні серіалу, Тіньового Монстра, який веде на неї полювання, а також мучителі Розуму. Словом, подивитися та обрати є з чого!

Сімейка Адамсів

2019

Ми не могли обійти стороною культову франшизу сімейки Адамсів, яка була започаткована ще у 1938 році, після виходу однойменних коміксів. Персонажі Сімейки – Мортіші, Річ, дворецький Ларч і особливо – дочка головних героїв Уензді, стали по-справжньому всесвітніми улюбленцями. У 2019 на екрани вийшов мультфільм, знятий за мотивами коміксів, що в черговий раз оживив історію Сімейки. У зв'язку з цим, рекомендуємо звернути увагу саме на ці образи, тим більше, що тут можна вибирати кого душа забажає, а головне – не доведеться особливо мудрувати з костюмами!

Моторошні пригоди Сабріни

2018

Сабріна Спеллман – юна і добра відьма, яка намагається уживатися в сучасному світі разом зі своїм магічним даром, стала улюбленою відьмою мільйонів дітей та підлітків по всьому світу. Після мультсеріалу в 1990-х був знятий комедійний серіал "Сабріна – юна відьма" з Мелісою Джоан Харт в головній ролі, після чого образ став по-справжньому культовим.

У 2017 році вийшов новий серіал, що розповідає про пригоди Сабріни, але в цей раз від комедії там не залишилося і сліду. Цього разу чародійці доведеться відстоювати право на життя в людському світі і боротися з Темним Володарем. На Геловін пропонуємо вибрати образ юної відьми, ну і звичайно - легендарних тіточок-відьом Зельди і Хільди! А якщо де-небудь знайдете чорного кота – у вас буде власний Салем.

Твін Пікс

2017

Серіал "Твін Пікс" заслужив свою славу ще в 1990-х роках, коли вперше творіння Девіда Лінча побачило світ екранів. Образи головних героїв – Дейла Купера і Лори Палмер породили один з риторичних запитань кіно: "Хто вбив Лору Палмер?". Через 20 років "Твін Пікс" провели перезапуск, але культовості від цього персонажі не втратили, навіть навпаки – придбали ще більшу популярність у наступного покоління глядачів.

В цей Геловін пропонуємо приміряти образ Лори Палмер або трансвестита Деніза Брайсона, з яким пов'язано так багато секретних сюжетних ходів!

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Геловін прийнято готувати цікаві і "страшні" страви. Ми пропонуємо подивитися підбірку з рецептами оригінальних страв.