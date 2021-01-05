"Мої думки тихі" покажуть на Різдво: які ще українські стрічки дивитися по ТБ

6 та 7 січня на телеканалі UA Культура о 19:40 відбудеться показ гучного українського фільму "Мої думки тихі". Режисером ліричної комедії є Антоніо Лукіч.

У кінострічці порушується вічна проблема батьків і дітей. Детальніше про картину – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Сюжет фільму "Мої думки тихі"

Мати не пускає головного героя Вадима на роботу в Канаду. Він, працюючи звукорежисером і музикантом, має купу проблем і відчуває безліч невдач.

Така ж криза чекає його і в особистому житті. Зрештою, канадська компанія пропонує йому записати звуки українських тварин Закарпаття. Хлопець із захопленням і творчістю виконує замовлення. Але мама, яка поїхала разом з ним, постійно йому заважає і відволікає.

Варто зазначити, що в головних ролях знялися відомі Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський. У широкий український прокат картина вийшла ще 16 січня 2020.

Нагадаємо, що в Різдво на українських каналах відбудеться безліч показів цікавих фільмів. Так, на СТБ 7 січня можна буде подивитися популярний український серіал під назвою "Спіймати Кайдаша".

Крім того, на телеканалі "Україна" 7 січня о 15:30 покажуть серіал "Час йти, час повертатися", а о 21:00 пройде показ прем'єрних серій стрічки "Жіночий лікар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо 8 найголовніших українських фільмів і серіалів 2020 року, які варто подивитися кожному.